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表態不選2024總統 紐森：拜登不選也是賀錦麗上陣

編譯俞仲慈／綜合8日電
加州州長紐森明確表示不會角逐民主黨總統提名，不再留有懸念。（美聯社）
加州州長紐森明確表示不會角逐民主黨總統提名，不再留有懸念。（美聯社）

加州州長紐森(Gavin Newsom)一直被外界視為2024民主黨內熱門人選，不過他在接受國家廣播公司(NBC)訪問時，再次重申無意參選總統，並強調若拜登總統放棄連任，也會是副總統賀錦麗(Kamala Harris)代表上陣。

預計10日上午播出的NBC新聞節目「會見新聞界」(Meet the Press)主持人陶德(Chuck Todd)直接問紐森：「既然還沒到登記截止日，若拜登總統不選，我們為何不能將你視為可能的候選人？」

紐森回答乾淨俐落：「我認為副總統才是理所當然的第一人選，而且截止日即將來到，所以我認為應把拜登不會參選的想法拋諸腦後。」並表示：「拜登總統會參選，而且我們寄望他順利連任。」

當記者再次問紐森如何回應2024各界對他的期望時，紐森強調：「是放下的時候了，我們應該向前看。」

紐森長期以來一直被視為民主黨可能的總統參選人，儘管他多次表明，就算高齡80歲的拜登總統決定不連任，他也不會參加2024大選。

紐森受訪時還強調，如果拜登不參選，副總統賀錦麗將是接下來團結民主黨的領導人，紐森表示：「也許我對總統和副總統的看法有點保守，但這就是所謂的拜登和賀錦麗團隊。」

另一方面，賀錦麗最近接受採訪時表示，她對拜登健康具有信心，但若被要求，她也已經準備好承擔總統大任：「是的，如果有必要的話，我會(承擔責任)，但拜登總統會沒事的。」賀錦麗的專訪預計10日在哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)「面對全國」(Face the Nation)節目中播出。

拜登 紐森 賀錦麗

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