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川普稱和習近平關係友好：我當總統 中侵台可能性零

編譯中心／綜合報導

華盛頓觀察家報7日報導，前總統川普接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）專訪時誇稱，只要他再度當選總統，中國絕不會入侵台灣。

在各項民調均遙遙領先共和黨其他總統擬參選人的川普接受修伊特一小時訪問時，被問到若回鍋白宮，是否將在共軍犯台時保衛台灣？

川普答道，不必擔心台灣，若他是總統，中國永遠不會進入台灣，連門都沒有。他補充說，「他們（中國）不會這麼做（侵台），可能性零」。不過，川普並未詳述將如何阻止中國國家主席習近平實現其統一台灣的目標。

川普表示，無需動用核武，還有其他辦法。他還認為，美國沒理由害怕中國。「我們握有很多中國把柄，只要有個稍微有點能力的總統，他們就沒輒」。他也不忘強調與習近平的關係超好，以及批評現任總統拜登對中國很軟弱，「他非常怕中國」。

至於俄烏戰爭，川普重申若他2020年總統大選順利連任，那俄羅斯總統普亭去年2月根本就不會入侵烏克蘭。他宣稱，「我早知普亭覬覦烏克蘭」，若上次美國總統大選沒被操弄、選舉沒舞弊，「我是總統」，現在俄烏就不會有數百萬人喪生。

針對川普政府2020年2月與神學士達成協議，拜登政府認為，這使美國為首的北約部隊無以為繼。但川普予以駁斥。他說，協議本身很好，但對方必須遵守，沒做到就算違約。美軍2021年8月撤離阿富汗，極端組織伊斯蘭國（IS）以自殺炸彈攻擊首都喀布爾機場大門和附近區域，造成13名美軍和至少170名阿富汗人死亡。

川普 美國總統大選 拜登

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