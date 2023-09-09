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川普2024競選拍檔屬意她？ 南達科他州女州長同框挺川

記者顏伶如／綜合報導
川普（右）8日到南達科他州出席募款活動，由州長諾姆（左）介紹上台。諾姆是目前被傳為川普副手的熱門人選。（路透）
川普（右）8日到南達科他州出席募款活動，由州長諾姆（左）介紹上台。諾姆是目前被傳為川普副手的熱門人選。（路透）

正在角逐共和黨2024年初選的前總統川普，獲得南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)背書，兩人8日共同參加在急湍市(Rapid City)舉辦的造勢活動，門票被支持者搶購一空。福斯新聞網(Fox News)分析，擁有全國知名度的諾姆今年稍早一度傳出考慮角逐共和黨總統初選，此時出面力挺川普，引起外界揣測川普可能挑選諾姆出任競選搭檔。

南達科他共和黨部舉辦的「偉大領袖」(Monumental Leaders)造勢活動8日在急湍市舉行，川普與諾姆都參加活動，成為媒體矚目焦點。

諾姆7日接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目訪問，被問到是否已獲川普徵詢出任副手時回答說，不曾與川普討論過這個問題。

7日稍晚，諾姆接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時，則被問到如果有機會與川普同台，是否像演員試鏡或面試一樣，是出任川普副手的機會。諾姆回答：「我並不認為如此。」

然而，諾姆受訪時並未把話說死。被問到如果被詢問有沒有意願出任川普競選搭檔時，諾姆表示：「我必須考慮看看。」

她說：「如果被問到這個問題，我想每個都會考慮的。現在是我們歷史的重要時刻，我們看到憲法保障的自由遭受全國各地首長的破壞，幾乎每天都在發生。」

除了諾姆之外，初選還沒開始投票就已經表態支持川普的共和黨州長還有南卡羅萊納州州長麥克馬斯特(Henry McMaster)、西維吉尼亞州長賈斯提斯(Jim Justice)、阿拉斯加州州長鄧利維(Mike Dunleavy)。

諾姆表態支持川普的時間點，也是川普今年第四度遭到刑事起訴後。川普遭控推翻2020年喬治亞州選舉結果，上個月在亞特蘭大富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)到案。

一名男孩拿著川普和諾姆的手牌表示支持「川諾配」。(Getty Images)
一名男孩拿著川普和諾姆的手牌表示支持「川諾配」。(Getty Images)

川普 共和黨 西維吉尼亞州

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