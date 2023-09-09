83歲不退休 裴洛西表態競選眾議員 挑戰20度連任

現年83歲的前眾院議長裴洛西，8日在社群媒體X上宣布將在舊金山選區競選連任。（取自裴洛西X平台）

代表加州舊金山選區已超過35年、現年83歲的民主黨 籍前眾院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)8日對選區義工及勞工界支持者宣布，明年將爭取連任，要讓民主黨奪回眾院多數席次。

共和黨目前在眾院享有些微多數，兩黨為222席對212席，另有一席空缺；美聯社報導，拜登總統尋求連任之際，民主黨評估明年大選有機會贏回眾院。

擁有榮譽議長(Speaker Emerita)頭銜的裴洛西，宣布競選連任也平息了將退休的傳聞。身為前議長的她，在眾院仍有高度影響力，是民主黨內重量級人物，募款實力堅強。裴洛西若在2024年連任成功，將進入眾議員第20任。

她在X平台(前推特)發文寫道，角逐連任是因為美國要向世界展示國旗仍在飄揚，人人享有自由與公正。

裴洛西1987年進入國會時，眾院只有少數女眾議員，後來則成為美國政壇最有權力的女性之一。她在2007年成為美國史上首位女性眾院議長，2019年二度出任眾院議長。她協助民主黨通過的重大立法包括俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，還有兩度對前總統川普啟動彈劾。

民主黨在2022年期中選舉失去眾院多數後，裴洛西辭去黨團高層職務，交棒給黨內年輕世代，紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)出任眾院少數黨領袖，但她仍有非常活躍的私人行程與公開活動。

知情人士說，裴洛西認為2024年大選結果將影響美國民主走向，她全力為拜登輔選，並且目標讓傑弗瑞斯成為下一屆眾院議長。

另一方面，高齡90歲的民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)，今年因為感染帶狀疱疹而連續數月向參院請假，引發外界要求辭職的聲浪。

裴洛西曾經力挺范士丹繼續擔任參議員，並說從未見過男性國會議員生病時也面臨過相同的刻薄批評。

范士丹已經宣布，2025年初參議員任期結束後就會退休。