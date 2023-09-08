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蘋果慘了？投資人憂中國iPhone禁用令 分析師說愁過頭

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果股票周四連兩日遭拋售，因投資人擔心中國iPhone禁用令。分析師說可能反應過度。（路透）
蘋果股票周四連兩日遭拋售，因投資人擔心中國iPhone禁用令。分析師說可能反應過度。（路透）

根據財經網站ＭarketWatch，蘋果公司股價周四連續第二個交易日遭到拋售，因為投資人擔心該公司中國業務受iPhone禁用令影響，但一些分析師表示，市場可能反應過度。

華爾街日報本周稍早報導，中國禁止政府官員在工作中使用iPhone，而彭博資訊報導，該禁令最終可能擴大到官方支持機構和國有企業。投資人面臨的問題是，禁令是否僅限於工作場所下的國有企業員工，或者更為廣泛，可能危及蘋果營收。

蘋果股價繼周三下跌3.6%後，周四再跌2.9%，市值兩天內蒸發1,900億美元。

Evercore ISI分析師達雅納尼（Amit Daryanani）撰寫報告說：「這個消息不利於蘋果，但目前還不清楚影響有多大，因為在禁令正式頒布之前，官員很可能基於政治意識自我設限，早就避免在工作場所使用美國手機。」

他能理解華爾街對這個消息敏感，因為大中華區在蘋果公司營收的占比約19%，「如有更大的限制可能影響公司利潤」，但他也認為「不太可能發生」這種情況，除非蘋果將供應鏈移出中國的速度讓當局不安。

達雅納尼指出，蘋果2019年的報告披露，該公司為中國帶來500多萬個工作，北京當局很難在不影響就業的情況下對蘋果採取實質行動。

Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives） 表示， 最近對中國iPhone禁用令的擔憂「過頭了」，他預計明年會在中國銷售的4,500萬支iPhone，大概50萬支受到衝擊。

他說：「我們相信，儘管喧鬧，蘋果在中國智慧手機市場的占有率仍將大幅成長。」他預估蘋果過去18個月在該地區的市占強增約300個基點，還可能因為iPhone 15而增加吸引力。蘋果預計會在周二發表會推出該設備。

iPhone 華爾街 投資

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