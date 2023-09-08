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北京禁官員工作時用iPhone 蘋果股價暴跌

記者張大仁／綜合報導
美中兩國科技貿易戰方興未艾，在傳出中國禁止公務人員在上班時候使用蘋果手機後，蘋果股價下跌。圖為上海的蘋果實體店，帷幕上映著華為標誌。（歐新社）
美中兩國科技貿易戰方興未艾，在傳出中國禁止公務人員在上班時候使用蘋果手機後，蘋果股價下跌。圖為上海的蘋果實體店，帷幕上映著華為標誌。（歐新社）

媒體報導，北京限制政府官員在工作時使用iPhone，蘋果公司繼6日創一個多月來最大單日跌幅後，7日繼續下跌近3%。

蘋果供應商和在中國有大量業務的公司，包括博通、高通和德州儀器，也分別下跌1.75%至7.22%不等。

北京最近幾周要求一些中央政府機構的員工停止在工作時使用蘋果手機。此舉加深了人們對華盛頓和北京之間緊張局勢升級造成的經濟損失的擔憂。

近年來，美國限制中國獲得包括尖端晶片在內的關鍵技術，而北京則試圖減少對美國技術的依賴，並減少接收包括飛機製造商波音在內的美國企業產品。

幾位華爾街分析師表示，對iPhone的限制證明，即使與中國政府關係良好，在全球第二大經濟體擁有大量業務的公司也無法在中美緊張局勢升級中置身事外。

北京方面採取的舉措也正值蘋果公司正努力應對iPhone銷量下降的問題，而中國是上個月令人失望的財報中特別亮點。

D.A Davidson分析師佛堤(Tom Forte)表示：「這些限制可能會減緩蘋果在中國的銷售成長，給該公司帶來額外的挑戰。」

部分分析師還警告，華為新款Mate 60 Pro智慧手機也可能打擊蘋果iPhone的銷量；華為的智慧手機採用中國代工晶片製造商中芯國際(SMIC)生產的先進晶片，彰顯了兩家公司在美國制裁打擊下取得了突破。

美國的制裁重創了華為在本國的銷售，並讓蘋果公司從這家深受國民喜愛的公司手中奪走了一些市占率。

美商銀全球研究分析師表示：「如果華為有能力供應和擴展其國產麒麟9000s晶片，那麼Mate系列手機將是華為增加出貨量並重新奪回市占率的機會。」但也有分析認為，華為新手機被「吹過頭」，為避免負面效果，中國官媒開始降溫。

然而，蘋果公司下周的新產品發表會可能會提振需求。預計該公司將推出iPhone 15系列以及新款智慧手表。

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