拜登訪印度越南5大焦點 強化影響力抗中受關注

拜登7日啟程前往印度參加G20峰會，中國國家主席習近平不出席，拜登對此表示失望。（美聯社）

拜登 總統7日出發訪問印度新德里、越南河內，此行將參加20國集團(G20)高峰會議；美國廣播公司(ABC)分析，拜登這次出訪旨在鞏固美國在亞洲的影響力，以便與在國際舞台迅速崛起的中國抗衡。

已經啟動競選連任行程的拜登，希望透過這次出訪在國際社會展現堅強領袖的形象，跟前任總統、目前在共和黨初選位居領先的川普形成對比。拜登競選團隊7日公布最新競選廣告，影片內容包括拜登今年稍早前往受到戰爭摧毀的烏克蘭訪問，強調拜登面對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)時「不向獨裁者低頭」的決心。

第一夫兒吉兒‧拜登(Jill Biden)4日確診新冠病毒，拜登接受檢測 結果為陰性。拜登7日下午最新檢測結果仍是陰性，確定訪問行程依照原訂計畫進行。

報導指出，拜登此行五大關注焦點包括：

1.以金錢攻擊對抗中國

拜登8日抵達新德里，準備參加周末登場的G20峰會 。對於參加本次峰會，美國主要目標是達成改革世界銀行(World Bank)與其他多邊開發銀行(multilateral development banks，MDBs)的協議，好讓前往中低收入國家投資變得更加簡便。

拜登說，希望為開發中國家提供取得基礎建設、因應氣候變遷資金的另一種選項，達到削弱中國影響力、強化美國影響力的目的。

2.習近平缺席G20峰會

中國國家主席習近平上台以來，今年首度缺席G20峰會。拜登接受媒體詢問時說，對於習近平不克參加感到失望。

3.金正恩訪莫斯科

俄羅斯雖是G20成員，但普亭將缺席峰會，下周將接待北韓領導人金正恩。白宮先前表示，莫斯科打算向平壤購買武器以提供給俄烏戰爭之用。

4.與越南建夥伴關係

河內是拜登這次出訪第二站，美越元首將宣布雙方關係升級，加強經濟、科技交流。

5.新冠疫情

拜登檢測陰性，持續戴口罩，但出訪期間是否轉為陽性，受到各界矚目。