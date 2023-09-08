習近平缺席G20 拜登獲機會金援新興市場

過往每年都參加G20峰會的中國國家主席習近平（左）今年不出席，外界原本期待的拜習會落空。圖為拜登與習近平去年11月在巴峇島G20峰會上合影。（美聯社）

中國國家主席習近平有意無意地冷落G20，給美國總統拜登 提供了大好機會，儘管拜登對習的缺席表示失望，但隨著中國經濟的不穩定，反給美國在重塑G20的議程時創造空間，加倍押注在新興市場。

路透的分析指出，拜登現可憑藉美國向世界銀行提供的資金以及持續參與的承諾，希望能讓非洲、拉美及亞洲等快速增長的經濟體相信，除了中國的「一帶一路」外，還有其他選擇。

拜登帶到G20的核心內容是世界銀行的改革提案、增加世銀給發展中國家提供資金以應對氣候變化及基礎建設，估計這些新資金會高達數千億元。

白宮 正在向國會尋求33億元，給「全球基建和投資 夥伴關係(PGII)」籌集6000億元的公共和私人資金。PGII是美國為首的七國集團(G7)於2022年6月啟動，為發展中國家提供資金的協同合作，其目的就是針對中國「一帶一路」的替代方案。

拜登政府認為，世界銀行的改革除可滿足全球南方國家的需求之外，也符合美國本身的利益。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)說，即使是上屆(川普)政府，也對外國援助作出投資，因為這符合美國自身利益，也是正確的做法。

儘管他隨拜登出訪G20時否認改革世界銀行並非針對中國，因為中國是世銀股東之一，但白宮上月在要求國會33億元撥款時，就說明「必須提供一個可靠的替代方案，以取代中華人民共和國給發展中國家的貸款與基礎設施項目。」

但分析指出，美國對外的援助投資雖在傳統的合作夥伴國家取得成功，然而在巴西、印度及南非等發展中國家的反響較小；這些國家在尋求美國更多投資的同時，也試圖避免在華盛頓、北京及莫斯科的衝突中選邊站。

美國企業研究所亞洲問題高級研究員庫珀(Zack Cooper)認為，習缺席G20確實給拜登帶來了機會，但問題是美國能否突圍而出。