微軟：中國操控社媒假帳號 用AI散布議題影響美大選

微軟發表報告指中國特工利用人工智慧的圖像傳播假訊息，試圖影響美國選舉；但中方駁斥。（路透）

影響美國大選的認知作戰再升級？微軟 7日發布報告指，由中國控制的假社交帳號，自今年3月起模仿美國選民，運用生成式AI 製圖，在網路上散布槍枝暴力等政治敏感議題，並針對特定美國政治人物；微軟表示，中方在網路上的影響力行動已擴及至少40種語言、超過1億名網友。

微軟指出，中國的影響力行動自去年起展開，在今年擴大接觸平台與網友，用來放大並強化中國共產黨偏好的論述；過去的這些行動很少能獲得真實網友的回應，但現在行動遍及X平台(前身推特)、臉書(Facebook)、Instagram、抖音(TikTok)、領英(Linkedin)和YouTube等數十個社交平台，運用假帳號模仿不同政治光譜的美國選民，與真實存在的網友互動，在種族、經濟和意識形態等議題上製造爭議，包含放大槍枝暴力和詆毀美國政治人物等。

例如，報告中擷取一張可能來自中國影響力運動的圖片，自由女神原本拿著獨立宣言的左手，被改成了手握機關槍，圖片標題為「暴力女神」，並寫道：「自由與民主正被拋棄」；微軟表示，圖片中的自由女神手指超過5隻，顯示這張照片是AI生成。

微軟表示，和過去那種一眼就能看穿的圖片不同，這些帳號透過生成式AI來製造高品質內容，在美國等民主國家的社群網站上病毒式傳播，自動學習並改進；可預期中方會持續強化這方面的能力，至於如何大規模運用仍有待觀察。

此外，微軟報告提到，自今年起，中國的網路行動再次聚焦在南海與台灣、美國國防工業基地，與美國關鍵基礎建設共3領域。

其中，微軟追蹤駭客組織Raspberry Typhoon(RADIUM)針對南海鄰國的政府部門和軍事實體，Flax Typhoon(Storm-0919)針對台灣的通訊、教育 、資訊科技和能源設施，Charcoal Typhoon(CHROMIUM)目標放在台灣的教育機構、能源設施與高科技製造業，後兩者在今年都針對與台灣軍方簽約的航天公司，超過90家實體受影響。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，近年來西方媒體與智庫指控中方使用AI創造假帳號來散布所謂「親中言論」，這些主張均充滿偏見與惡意揣測，中方堅決反對。