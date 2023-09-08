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賀錦麗接受CBS訪問 重申已準備好接任最高統帥

編譯莊瑞萌／綜合7日電
副總統賀錦麗6日受訪表示，她已經準備好擔任國家最高統帥，但她對於拜登總統現在的健康狀態並不擔心。(美聯社)
副總統賀錦麗6日受訪表示，她已經準備好擔任國家最高統帥，但她對於拜登總統現在的健康狀態並不擔心。(美聯社)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)6日接受哥倫比亞廣播網(CBS)節目專訪提問時表示，自己已經準備好擔任國家最高統帥(commander in chief)，但她對於拜登總統現在的健康狀態並不擔心。

CBS News主持人布倫南(Margaret Brennan)在專訪時問賀錦麗，關於來自兩黨對於關於拜登年齡有所擔憂的看法，並詢問她是否已準備好擔任最高統帥一職。她回答說，「當然準備好了，前提是必要時，但是拜登沒有什麼事」，她也強調每天仍與拜登共事並讚揚在他領導下政府的努力。

拜登以八旬高齡擔任總統，還欲尋求連任，引來右派批評以及民主黨內部對他健康的擔憂。若拜登在2024年勝選，他就職時已高齡82歲，賀錦麗則將60歲。

賀錦麗不擔憂拜登年齡與她近期接受美聯社訪問時所發表的言論一致。當時她被問道，是否準備好，在必要時接任總統一職時說，「是的，但是我是回答你假設性的問題。拜登沒事，所以這件事情不會實現」。

布倫南在訪問時也提到共和黨總統參選人在競選活動中針對賀錦麗發表的言論，包括前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)說：「投給拜登就是投給賀錦麗」，以及佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，「賀錦麗就是拜登遭彈劾後的備胎」。對此，她則回應說，「我們為美國人民提供服務，但遺憾的是，那些挑戰現任政府的人，極少數的人對於美國的未來有所想法」。

針對對方陣營的攻擊，賀錦麗回應說，「這不是什麼新鮮事了。他們想要攻擊我們，是因為他們擔心按照拜登、我以及政府所做的工作取得的成績，我們終將獲得勝利」。

拜登 賀錦麗 南卡羅來納州

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