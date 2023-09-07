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習近平缺席G20 駐中使節憂：中國正與西方、盟友斷絕聯繫

編譯盧炯燊／綜合6日電
西方國家的外交使節在北京越來越難接觸到中國官員。圖為中國外交部大樓。(路透)
西方國家的外交使節在北京越來越難接觸到中國官員。圖為中國外交部大樓。(路透)

中國國家主席習近平罕見地將不出席G20峰會，多國駐北京的使節均表示，這證實了令人擔憂的趨勢，就是中國正與西方及其盟友斷絕聯繫。

路透(Reuters)6日的分析指出，十多個國家的使節指出，在與中國官員接觸以及獲得有關中國的其他訊息時，困難愈來愈大。儘管北京放棄了新冠疫情三年來妨礙外交活動的嚴厲控制措施，但這個趨勢反而愈加明顯。

澳洲前駐香港副總領事利偉恩(Ryan Neelam)表示，從習近平缺席G20峰會，凸顯出在習的嚴厲統治下，官員們對與外國官員打交道變得更加謹小慎微。

目前擔任澳洲洛伊政策研究所(Lowy Institute)外交政策主任的利偉恩又說，這在整個體系中產生涓滴效應，使下級官員、官僚和外交官只能照章行事。他又說，若一切都由幕後操縱，那展開非正式互動的機會就會減少，更莫說接觸高級決策者，要找到共同點或妥協領域的機會就會縮小。

中國到目前仍未說明習近平為何不出席印度新德里舉行的G20峰會，自他出任國家主席以來，他都親自參加了歷屆峰會，即使疫情期間，他也透過視訊參加。

多位駐北京的西方國家使節也表示，目前與中國官員乃至與國家有關的智庫學者的定期接觸已經減少很多。由於接觸銳減，要為政要安排訪問中國、制定協議等正常外交活動，也變得愈來愈困難。即使安排了訪問及會議，但中方官員嚴格遵守照本宣科的評論，獲得的信息質量並不高。

但有的與中國關係密切的國家，它們的使節表示沒有遇到此類問題。

華府智庫史汀生中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)指出，中國將這些接觸視為影響其他國家行為的槓桿手段，透過限制或不許參加活動，作為針對與中國有分歧的國家。

卡內基國際和平基金會高級研究員趙通(Tong Zhao)認為，當中國內部反西方情緒高漲時，與西方官員的頻繁接觸，反而會降低他們的政治可信度，為了政治安全起見，中國官員寧願減少接觸。

G20峰會 北京 習近平

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