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WSJ：中國禁官員工作中用iPhone 港媒：非全面禁止

記者陳宥菘／綜合報導
中國當局據傳已下達指示，要求中央政府機構官員不但不得在工作中使用iPhone手機及其它外國品牌設備，更不得將這些裝置帶進辦公室。圖為北京街頭一婦女走過iPhone廣告牌。(美聯社)
中國當局據傳已下達指示，要求中央政府機構官員不但不得在工作中使用iPhone手機及其它外國品牌設備，更不得將這些裝置帶進辦公室。圖為北京街頭一婦女走過iPhone廣告牌。(美聯社)

華爾街日報6日引述知情人士透露，中國當局已下達指示，要求中央政府機構官員不但不得在工作中使用iPhone手機及其它外國品牌設備，更不得將這些裝置帶進辦公室。

報導引述這些人士指出，最近幾周，中國政府工作人員在工作聊天群或會議中，接到上述來自上級指示。至於中國國務院新聞辦及蘋果(Apple Inc.)公司，截至目前尚未對此作出回應。另據香港媒體報導，在中央機關工作的公務員稱，他的部門沒有工作中使用iPhone手機相關禁令，並認為只有敏感部委受相關限制。

報導直指，這項禁用iPhone及外國品牌設備的命令，是中國當局為減少對外國技術依賴和加強網路安全，所採取的最新措施，也是在限制敏感資訊流出中國的背景下推出的。

據報導，目前尚不清楚這些命令的下達範圍。但一些中國中央政府監管機構的員工，也收到了類似資訊。

上述知情人士說，中國當局多年來一直限制一些機構的政府官員在工作中使用蘋果手機，但現在這一命令的適用範圍擴大了。

這項最新的命令還顯示，中國當局正在加大力度，確保規定得到嚴格執行。

報導指出，中國當局這一舉措，可能對其國內包括蘋果在內的外國品牌產生寒蟬效應。蘋果在中國高檔智慧型手機市場占據主導地位，中國是其最大市場之一，約占其總營收的19%。

但報導也提到，中國當局這項限制措施，與美國針對華為及TikTok(抖音海外版)的類似禁令如出一轍。隨著中美關係處於數十年來的最低點，這兩個超級大國都更加重視國家安全，擔心數據洩露。華盛頓與盟友合作阻止中國獲取維持其晶片產業競爭力所需的關鍵設備，北京則對飛機製造商波音(Boeing)和晶片製造商美光科技(Micron Technology)等美國知名企業祭出銷售限制。

隨著美中競爭加劇，中國領導人習近平一直在強調「國家安全」，導致中國近年來緊縮了對數據和網路活動的控制。今年7月，中國開始實施全面修訂的「反間諜法」。

如今，中國政府一直在敦促國內機構和國企，使用他們認為「安全可控」的本土產品取代外國技術，包括電腦、操作系統和軟體。

中國當局據傳已下達指示，要求中央政府機構官員不但不得在工作中使用iPhone手機...
中國當局據傳已下達指示，要求中央政府機構官員不但不得在工作中使用iPhone手機及其它外國品牌設備，更不得將這些裝置帶進辦公室。圖為北京消費者在商店選購iPhone。(路透)

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