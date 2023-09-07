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布林肯突訪烏克蘭 宣布新一波10億援助

記者張文馨／華盛頓報導
6日突訪烏克蘭的國務卿布林肯(左)，在與烏克蘭外交部長庫列巴(右)會談後宣布，美國將向烏克蘭提供新一輪逾10億元的援助。(路透)
6日突訪烏克蘭的國務卿布林肯(左)，在與烏克蘭外交部長庫列巴(右)會談後宣布，美國將向烏克蘭提供新一輪逾10億元的援助。(路透)

國務卿布林肯(Antony Blinken)6日突訪烏克蘭，會晤烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)等政要，並宣布新一波、價值2億7500萬美元的軍事援助，再加上人道援助等非軍事項目，美國此輪援助金額將超過10億美元。

這是俄烏戰爭自去年2月開打以來，布林肯第四度訪問烏克蘭，和過去三次一樣，布林肯的行程事先保密，直到抵達烏克蘭才公開。

布林肯在社群平台X(前身推特)放上訪問烏克蘭的照片，包含與澤倫斯基會談，以及在烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)陪同下，在基輔的一處公墓向陣亡將士致意，兩人也一起造訪了經營在基輔市區的麥當勞。

布林肯表示，美國決心持續與烏克蘭並肩同行，拜登總統指派他親訪，強調美國強力且堅定的支持。

美國廣播公司(ABC)報導，布林肯一行5日自華府出發，6日抵達波蘭，夜色中搭火車前往烏克蘭；布林肯將在烏克蘭過夜，隔天接著參訪。

俄烏戰爭持續超過18個月，美國官員開始擔憂國會動搖對烏克蘭的支持，共和黨籍聯邦眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)日前向共和黨議員保證，不會再給烏克蘭「空白支票」。

布林肯在基輔表示，希望確保烏克蘭能獲得所需，不只是在反攻中成功，還有長期所需，以確保烏克蘭能擁有強大的威懾力量；此外，美國決心與夥伴合作，建立強健的經濟和民主。

烏克蘭自6月展開反攻，進展有限，引發質疑，布林肯是6月以來到訪的首位美國高官，國務院官員告訴美國國家廣播公司新聞網(NBC)，華府希望與基輔討論反攻計畫，評估戰場需求，以及在冬天來臨之前需要採取什麼步驟來強化烏克蘭的能源安全。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)表示，相信美國打算資助烏克蘭戰到最後一兵一卒，然而美國的援助並不會影響俄羅斯的行動計畫。

俄國對烏克蘭的空襲仍然持續，美聯社報導，一枚俄國飛彈當天落在東烏克蘭的一處市場，造成17人死亡、10多人受傷；澤倫斯基表示，那附近沒有任何軍事設施，是單純的平民區，這波攻擊是俄國故意的。

烏克蘭 布林肯 澤倫斯基

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