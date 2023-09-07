李強籲構建亞洲命運共同體 與岸田闡明對核汙水立場

中國總理李強6日在印尼出席東協第26屆年會。(美聯社)

中國總理李強 5日在東協與中日韓(10加3)領導人會議上呼籲各國，攜手促進地區發展繁榮穩定，努力推動構建「亞洲命運共同體」。

李強5日稍早搭乘包機抵達印尼雅加達，展開他3月就任後對亞洲的首次訪問。李強此行積極尋求團結亞洲國家。

據新華社報導，李強表示，對於「10加3」國家乃至整個亞洲國家來說，「我們有共同的家園、共同的利益、共同的機遇」。要立足亞洲和平發展的整體利益，求同存異、求同化異，不斷夯實「10加3」機制的合作根基，共同應對各類風險挑戰。

他並提出，中方願與各方以落實新一期「10加3合作工作計畫」為契機，圍繞共同打造經濟增長中心，重點做好三件事情：持續推進區域經濟一體化、持續深化地區產業分工協作、持續加強科技創新引領帶動。

共同社報導，日本 外務省透露，日本首相岸田文雄 在會中與李強曾進行短暫交談，強調構築建設性且穩定的日中關係的重要性，並就福島第一核電站處理水表明日方立場。

新華社稱，李強就日本福島核汙染水排海問題闡明中方立場，表示核汙染水處置關乎全球海洋生態環境和民眾健康，日方應該忠實履行自己的國際義務，同鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置核汙染水。

據日本外務省聲明，岸田在回應時強調，根據國際原子能總署(IAEA)報告，福島核處理水是安全的，基於已蒐集的數據，從科學觀點沒有出現任何問題。