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美義勇兵3型洲際飛彈試射成功 讓盟友安心 證明核威懾

編譯盧炯燊／綜合6日電
空軍全球打擊司令部6日凌晨，在加州聖巴巴拉的范登堡太空軍基地成功試射未搭載核彈頭的「義勇兵三型」洲際彈道飛彈。(美聯社) TITLE = Missile Test CAPTION = In this image taken with a slow shutter speed and provided by Vandenberg Air Force Base, an unarmed Minuteman 3 missile launches from Vandenberg Air Force Base, Calif., Wednesday, Aug. 2, 2107. The U.S. Air Force has suc...【作者：美國聯合通訊社，日期：2017-08-03，數位典藏序號：20170803033058000】
空軍全球打擊司令部6日凌晨，在加州聖巴巴拉的范登堡太空軍基地成功試射未搭載核彈頭的「義勇兵三型」洲際彈道飛彈。(美聯社) TITLE = Missile Test CAPTION = In this image taken with a slow shutter speed and provided by Vandenberg Air Force Base, an unarmed Minuteman 3 missile launches from Vandenberg Air Force Base, Calif., Wednesday, Aug. 2, 2107. The U.S. Air Force has suc...【作者：美國聯合通訊社，日期：2017-08-03，數位典藏序號：20170803033058000】

空軍全球打擊司令部(AFGSC)於太平洋時間6日凌晨1時30分，在加州聖巴巴拉的范登堡太空軍基地(Vandenberg Space Force Base)成功試射未搭載核彈頭的「義勇兵三型」(Minuteman III)洲際彈道飛彈(ICBM)，美軍在試射前已通報俄羅斯

空軍全球打擊司令部表示，這枚洲際導彈共搭載了三個測試用的重返大氣層載具，從發射場飛行大約4200哩，到達太平洋的馬紹爾群島瓜佳蓮環礁(Kwajalein Atoll)。

司令部的新聞聲明說，這次試射是之前最少300次核試的其中一，而這一次更是更廣泛計畫之一，目的是證明美國的核威懾力量是安全、可靠及有效的遏制21世紀的安全威脅，並讓盟友得到安心。

不過司令部也消除外界對這個時刻試射「義勇兵三型」洲際彈道飛彈的疑慮，強調這次試射是「例行及定期活動」，並非因為當前世界各個事件的原因。

司令部司令比西埃將軍(Thomas Bussier)發出的聲明說，這次試射向美國公眾及盟友驗證了美國的威懾能力，又指今次試射「驗證了(美國)洲際彈道飛彈武器系統的準確性及可靠性，提供了寶貴的數據，確保持續安全、可靠和有效的核威懾。

位於聖巴巴拉太平洋沿岸的范登堡太空軍基地，早於8月下旬在試射前，也發表類似的聲明，強調試射早在數年前安排好。五角大廈發言人萊德(Pat Ryder)5日在記者會上，除宣布即將試射「義勇兵三型」洲際彈道飛彈的同時，也表示為符合「防止彈道飛彈擴散海牙行為準則」，已將試射計畫通報俄羅斯。

這個「行為準則」是在2002年11月在荷蘭海牙制定，目的是通過透明和建立信任措施等手段，防止可運載大規模殺傷性武器的彈道飛彈擴散。準則從最初的93個簽署國，到現在已有143個簽國。根據規定，簽署國自願在政治上，承諾提供有關彈道飛彈及航天運載火箭，發射及試飛的通知」。

蒙大拿州馬姆斯卓空軍基地的空軍特種戰術士官，正在為「義勇兵三型」洲際導彈的返回系...
蒙大拿州馬姆斯卓空軍基地的空軍特種戰術士官，正在為「義勇兵三型」洲際導彈的返回系統進行檢測。(美聯社)

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