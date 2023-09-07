分析：中國在南海立場強硬 恐讓東協靠向美國

東協(東盟)峰會正在印尼 雅加達舉行，南華早報報導，東協各國多名分析家說，若北京 繼續強調對南海大部分區域擁有主權，可能破壞中方與區內國家關係，甚至讓東協國家日益靠向美國及其盟友。

報導表示，北京上周公布新版地圖片面主張擁有南海大部分地方主權，令區內國家強烈反彈，包括馬來西亞、印尼、越南、菲律賓和汶萊。

報導引述印尼艾哈邁德雅尼將軍大學國際關係講師尤哈尼斯說，長遠而言，北京在南海的主張將會使中國失去更多。

尤哈尼斯認為，中國最近在南海的舉動，只是損害其長遠利益，將引來反效果。一旦中國和美國發生衝突，區內國家將會更加願意靠向美國。

菲律賓德拉薩大學教授狄卡斯楚說，針對中國新版地圖，菲律賓政府公布連串聲明「強力反擊」。他說，馬來西亞的外交政策一向低調，但在這次事件上，馬國是東南亞 首個公開表明立場的國家。

儘管東協各國對中國地圖不滿，但路透報導，東協峰會將發表的一份聲明草案，對南海問題只表示需要「加強本地區海洋領域的穩定，並探索實現這些目標的新舉措」。

智庫戰略與國際研究中心政治分析師莉娜．亞歷山卓表示，相關措辭「在南海問題上非常軟弱」，會讓菲律賓等國對東協失去耐心。

她說：「如果東協沒有用，那就是一個巨大的危險，因為另一個選擇是向大國求助，將這些大國帶到該地區。」