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沒罰單、沒攔檢…康州逾百州警 遭控偽造數萬筆違規報告

記者顏伶如／綜合報導

康乃狄克州稽查人員發現，百餘名州警涉嫌捏造交通攔檢報告，明顯經過偽造的交通違規紀錄高達數萬筆，多數受到波及的駕駛人為白人。稽查人員研判，州警為攔檢報告灌水，是為了提升工作績效的數據統計。

2017年2月，75歲白人駕駛在95號州際公路(I-95)北向車道韋斯特布魯克(Westbrook)路段被州警攔下，紀錄顯示州警開了交通違規罰單，但事實上不但沒有罰單，沒有攔檢，甚至連駕駛人也不存在。

康州官員認為，數百名州警在過去幾年裡提供造假的交通違規取締紀錄，以便讓績效統計的帳面數字能夠拉高。

最近完成的稽查報告指出，康州州警有「操弄紀錄的行為模式」，2014年至2021年間至少有2萬5966筆紀錄非常可能是捏造的，紀錄有誤的資料最多可能高達5萬8553筆。稽查人員將法院留存的交通違規紀錄與州警保留的交通攔檢紀錄進行比對，發現州警聲稱攔下某輛車、開出罰單，但法院卻無紀錄。

稽查報告共同主筆、「康州種族偵防禁止計畫」(Connecticut Racial Profiling Prohibition Project)主任巴羅尼(Ken Barone)說，員警捏造紀錄的最可能動機，就是讓自己看起來充滿效率。

紐約時報分析，警察究責成為全國熱議焦點的此時，康州州警爆發偽造紀錄的醜聞，不但讓社會大眾感到震驚，也讓州府執法單位蒙羞，政府首長為之震怒。

康州官員說，司法部正在調查中。民主黨籍康州州長賴蒙特(Ned Lamont)則已另外啟動調查。

康州眾議會司法委員會共同主席史塔夫斯特姆(Steve Stafstrom)表示，民眾對於州警的信任與信心，顯然深受這起事件影響。

巴羅尼說，出現爭議的攔檢紀錄可能已對州府交通攔檢的種族數據造成無法彌補的影響，因為遭到員警故意攔檢的駕駛人，極高比例為白人。

來源：WFSB 3

紐約時報 司法部 康乃狄克州

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