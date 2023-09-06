沒經費調薪、缺乏信賴…全美愈來愈多小鎮「沒有警察」

明尼蘇達州人口1300人的小城古德修警局，嚴重缺乏警力。(美聯社)

從明尼蘇達州 到緬因州，從俄亥俄到德州，由於缺乏經費也缺乏信賴，各地小鎮缺警察的情況愈來愈嚴重。統計顯示，從1972至2017年間，美國至少521個人口1000到20萬的城鎮，曾發生警察局遭解散。

明尼蘇達州人口1300人的小城古德修(Goodhue)警察局長史密斯(Josh Smith)在幾個月前告訴市議會，如果不加薪、提高福利，警察缺位找不到人補；市議會不理，他率先辭職，僅剩的幾名警員也跟進。在8月底，古德修成為沒有警察的行政區。

美聯社報導，近年員警短缺問題有兩大原因，都起於2020年：新冠疫情大流行，非裔佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，大大打擊警察士氣。事關種族歧視 的警察過度執法，引發抗議浪潮，不少人主張直接刪掉警政預算，另起「社會治安」爐灶。

明州小鎮沒了警察，相關業務只好由郡警局或附近城鎮員警代勞。萊斯大學經濟系教授波伊蘭(Richard T. Boylan)2022年發表的研究指出，從1972年到2017年，就有500多個小城鎮沒有警察局。

古德修郡警長凱利(Marty Kelly)說，郡警局也缺四個名額，但只有10個人提出申請補位，遠不如2019年，每個缺位有35人搶著替補。他很不願意從其他鄉鎮或鄰郡挖角，「想來也令人寒心，我們得搶彼得來還欠保羅的債，而且不只本郡如此。」

問題的核心出自辭職退休 潮。辭職員警人數比2019年，前述兩大起因年的前一年2019年，增加了47%，退休也增加19%。

老手紛紛告別警壇，新手年輕人不願意接受冗長的訓練。警察主管研究論壇執行長魏克斯勒(Chuck Wexler)說，願意加入警察隊伍的人少，辭職或退休的人多，導致全國警力不足。