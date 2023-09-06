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政壇高齡化…專家：拜登若有「麥康諾時刻」 川普或重返白宮

記者胡玉立／綜合報導
第一夫人吉兒日前新冠確診，居家休養。拜登總統5日參加白宮頒獎給英勇越戰老兵時，也重新帶上口罩，以保健康。(美聯社)
第一夫人吉兒日前新冠確診，居家休養。拜登總統5日參加白宮頒獎給英勇越戰老兵時，也重新帶上口罩，以保健康。(美聯社)

國會新會期5日開議上班。參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)辦公室5日公布國會主治醫師莫納漢(Brian Monahan)的信函；信中表示，麥康諾最近幾次出現健康狀況，但「沒有證據」顯示他有中風或癲癇症。由於莫納漢的信並未提出更多說明，外界對81歲的麥康諾能否勝任國會領袖工作的疑慮仍未消。

與此同時，民調網站FiveThirtyEight創始人西爾弗(Nate Silver)4日提出警告，80歲的拜登總統和77歲的前總統川普儘管年齡看似差異不大，但在人口數據層面上，這樣的差距仍是「有意義的」。「拜登的高齡，是2024大選選民對他的合理擔憂；」西爾弗表示：「只要拜登出現一次『麥康諾時刻』，川普就有可能再次當選總統。」

事實上，華府目前正陷入一連串健康擔憂。隨著時序入秋，各地新冠病例顯示上升跡象；白宮5日表示，第一夫人吉兒4日確診， 但症狀輕微，將留在德拉瓦州接受隔離。拜登則是陰性，未來一周會定期檢測；拜登將在室內和處於人群之中時，配戴口罩。

在麥康諾的健康方面，他7月26日和8月30日於公開場合答話時明顯「僵住」、「失語」數十秒。8月31日麥康諾發布莫納漢簽署短信，解釋自己可能是因為3月腦震盪後仍在康復，「偶爾頭暈」。該聲明隨即引來醫界專家另行研判懷疑麥康諾更像局部型癲癇發作。

參院夏季休會後5日上班。少數黨領袖麥康諾當天離開華府住所，向媒體揮手，到參院上班...
參院夏季休會後5日上班。少數黨領袖麥康諾當天離開華府住所，向媒體揮手，到參院上班。(路透)

莫納漢在5日公布的信中寫道：「沒有證據顯示你患有癲癇症，或經歷過中風、短暫性腦缺血發作(TIA)或帕金森氏症等運動障礙。」

莫納漢表示，上述評判包括多項醫學評估，其中包括腦部核磁共振成像(MRI)以及「與多位神經科醫生進行全面神經病學評判諮詢」。這些醫學評估是在麥康諾今年3月摔倒、遭受腦震盪後做出。「3月跌倒後，你正持續康復中，治療方案不建議改變，」莫納漢信中寫道。

麥康諾8月30日再次失語後，莫納漢仍允許麥康諾繼續執行既定安排；麥康諾也於5日到國會辦公室上班。

麥康諾1984年首次當選，1月成為任期最長的參院黨魁。在參院主要共和黨人中，麥康諾被白宮和民主黨視為較為務實的代表。

麥康諾 拜登 參院

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