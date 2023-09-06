我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

華府預算角力戰 營養補助計畫恐被刪減 600萬低收婦孺受影響

記者顏伶如／綜合報導
聯邦政府提供的「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」可能遭到大幅刪減，約600萬名低收入民眾受衝擊。（美聯社）
聯邦政府提供的「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」可能遭到大幅刪減，約600萬名低收入民眾受衝擊。（美聯社）

受到華府預算角力戰影響，從10月起，聯邦政府提供的「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children，WIC)可能遭到大幅刪減，衝擊大約600萬名低收入民眾。國會只剩最後幾周時間能為聯邦政府通過預算法案，否則聯邦機關恐將關門。

疫情期間，國會將WIC計畫水果蔬菜代金券(cash vouchers)金額增加三倍，加上加入計畫手續變得簡易，使得計畫參加人數為之大增。物價飛漲之際，低收入家庭紛紛透過WIC計畫取得食物，計畫成本因此提高許多。

為了避免補助中斷，拜登政府上周要求國會在9月30日期限後的聯邦短期預算協議中，通過14億元WIC計畫緊急預算。拜登政府的請求結果如何，取決於共和黨籍眾議員的態度。共和黨不久前才剛嘗試降低WIC計畫經費。

WIC計畫倡議組織「消除饑餓聯盟」(Alliance to End Hunger)執行主任密歇爾(Eric Mitchell)指出，令人遺憾的是，當聯邦政府不能針對問題取得協議時，受害的總是最為弱勢的族群。

聯邦預算再過四周即將用罄，WIC計畫經費被認為是影響程度最嚴重的項目之一。國會議員取決哪些機關、哪些計畫應該刪除預算或增加預算，對數百萬依賴WIC計畫的民眾將帶來立即衝擊。

疫情期間，國會同意每名低收入孩童每個月可領WIC水果蔬菜代金券24元，孕婦與產後婦女可領43元，哺乳期婦女可領47元，比疫情發生前每個月9元至11元間代金券金額增加許多。

農業部官員說，2023年1月至7月間，WIC計畫參加人數與去年同期相比增加約4.5%。農業部統計顯示，WIC計畫今年5月止為每名參加者每月發放56元糧食補助。

預算 低收入 疫情

上一則

華郵：習近平利用西方抗中強化民族主義 對中共有利、對國家無益

下一則

拜登政府推新償學貸計畫 2周400萬人參加 2000萬人月還款降低

延伸閱讀

新書爆料 拜登曾嫌歐巴馬連F開頭的髒話都不會罵

新書爆料 拜登曾嫌歐巴馬連F開頭的髒話都不會罵
東協峰會聚焦南海、緬甸 中國新地圖爭議將成焦點

東協峰會聚焦南海、緬甸 中國新地圖爭議將成焦點
遭起訴後一個月 史密斯持續調查川普不法行為

遭起訴後一個月 史密斯持續調查川普不法行為
東協峰會將討論加速決策 拜登缺席傳印尼失望

東協峰會將討論加速決策 拜登缺席傳印尼失望

熱門新聞

曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
中國留學生齊太磊(中)在槍殺老師後被捕，29日在法庭上過堂，法官裁決不准交保。（美聯社）

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

2023-08-30 20:26
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
華爾街日報報導，53、54歲的人最會做出明智的理財抉擇。(Pexels)

快看世界／研究：這個年齡的人 理財選擇最明智

2023-08-31 12:02

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭