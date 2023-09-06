華府預算角力戰 營養補助計畫恐被刪減 600萬低收婦孺受影響

聯邦政府提供的「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」可能遭到大幅刪減，約600萬名低收入民眾受衝擊。（美聯社）

受到華府預算 角力戰影響，從10月起，聯邦政府提供的「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children，WIC)可能遭到大幅刪減，衝擊大約600萬名低收入 民眾。國會只剩最後幾周時間能為聯邦政府通過預算法案，否則聯邦機關恐將關門。

疫情 期間，國會將WIC計畫水果蔬菜代金券(cash vouchers)金額增加三倍，加上加入計畫手續變得簡易，使得計畫參加人數為之大增。物價飛漲之際，低收入家庭紛紛透過WIC計畫取得食物，計畫成本因此提高許多。

為了避免補助中斷，拜登政府上周要求國會在9月30日期限後的聯邦短期預算協議中，通過14億元WIC計畫緊急預算。拜登政府的請求結果如何，取決於共和黨籍眾議員的態度。共和黨不久前才剛嘗試降低WIC計畫經費。

WIC計畫倡議組織「消除饑餓聯盟」(Alliance to End Hunger)執行主任密歇爾(Eric Mitchell)指出，令人遺憾的是，當聯邦政府不能針對問題取得協議時，受害的總是最為弱勢的族群。

聯邦預算再過四周即將用罄，WIC計畫經費被認為是影響程度最嚴重的項目之一。國會議員取決哪些機關、哪些計畫應該刪除預算或增加預算，對數百萬依賴WIC計畫的民眾將帶來立即衝擊。

疫情期間，國會同意每名低收入孩童每個月可領WIC水果蔬菜代金券24元，孕婦與產後婦女可領43元，哺乳期婦女可領47元，比疫情發生前每個月9元至11元間代金券金額增加許多。

農業部官員說，2023年1月至7月間，WIC計畫參加人數與去年同期相比增加約4.5%。農業部統計顯示，WIC計畫今年5月止為每名參加者每月發放56元糧食補助。