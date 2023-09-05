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中國公民闖美軍設施近年達百例 疑刺探維安 FBI調查

編譯陳韻涵／綜合4日電
聯邦調查局(FBI)正在調查近年百起中國公民闖入美軍軍事基地或其他敏感設施的不尋常案例，推測這是中國利用低層級情蒐的手段之一。圖為位於美國加州的陸戰隊基地。（美聯社）
聯邦調查局(FBI)正在調查近年百起中國公民闖入美軍軍事基地或其他敏感設施的不尋常案例，推測這是中國利用低層級情蒐的手段之一。圖為位於美國加州的陸戰隊基地。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，中國公民近年企圖闖入美軍基地或其他敏感設施的事件達100例，意在測試美方維安措施；美國官員擔憂潛在的間諜威脅，專家分析指中國善用人海戰術蒐集情報；中國駐美大使館則批評美方說法「純屬惡意捏造」。

國防部、FBI研商對策

國防部、聯邦調查局(FBI)等機構已就中國公民經常假扮成迷路遊客，闖入美軍基地等敏感場所的事件，研商因應對策；國防部並已進行多次基地安全檢討。

這些不小心或蓄意為之的不速之客(gate-crasher)擅闖地點包括美軍位於新墨西哥的飛彈發射場、佛羅里達州西礁島(Key West)火箭發射場等地。佛州南區聯邦地方法院的公開資訊顯示，三名中國人2020年擅闖佛州基地附近的混水區域游泳、拍照，判刑9個月至12個月不等。

美方2019年秋天秘密驅逐兩名中國外交官，因為他們駕車載妻子擅闖維吉尼亞州的歐西安納海軍航空站(Oceana Naval Air Station)。中國官員私下表示那是「觀光旅行」，中國外交部的公開回應則稱美方的指控「嚴重違背事實」。

今年5月，一群中國人駕車直衝溫賴特堡基地(Fort Wainwright)檢查哨，最終被攔下時，車上被搜到無人機等設備。

美國官員形容，不速之客擅闖事件屬於間諜的形式，用以刺探美軍設施及其他聯邦機構的維安措施是否周密；知情官員透露，這些扮演不速之客者往往是必須向北京政府回報狀況的中國公民。

專家：中善用人海戰術情蒐

偵察氣球與中國公民入侵美軍基地及聯邦機構的事件益發頻傳，導致美中關係緊張；美方關切相關事件可能是北京政府正運用非傳統方式在美國本土蒐集情報，無論是利用公民接近基地，或用中企生產、可用於諜報活動的商業設備。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)資深研究員艾蜜莉‧哈定(Emily Harding)形容，情報圈清楚中國低層級的「人海戰術」情報蒐集手段，「中國的優勢在於願意投入大批人力，若少數幾個被抓，美國政府也很難證明他們除擅闖外還做了什麼事，而沒被逮到的人可能蒐集到有用的情報」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇駁斥美方觀點，表示「相關說法純屬惡意捏造，呼籲美國官員摒棄冷戰思維，停止毫無根據的指控」。

國防部 北京 佛州

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