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中國經濟低迷 發改委增設民營經濟發展局救民企

編譯廖振堯／綜合4日電
中國政府成立新機構扶植民營企業，圖為北京正舉行的中國國際服務貿易會，展出電動自行車模型。(新華社)
中國政府成立新機構扶植民營企業，圖為北京正舉行的中國國際服務貿易會，展出電動自行車模型。(新華社)

中國經濟低迷、企業家信心減弱，今年前7個月民營部門投資下降0.5%，降幅較前6個月的0.2%降幅有所擴大。國家發展和改革委員會(發改委)4日宣布將增設民營經濟發展局，協調不同政府機構的政策，因民營企業是中國大部分就業機會和經濟活力的泉源。

華爾街日報報導，北京急於表明更加親商的政策立場，官員們稱國有經濟、民營經濟各有優勢，如鳥之兩翼，缺一不可。發改委副祕書長兼人事司司長張世昕在記者會上表示，新成立的局將負責監測民營經濟，並建立定期溝通渠道；發改委副主任叢亮則說，一些地方政府還縮減監管執法，並探索建立審慎監管體系的方法。

然而與最近成立、同樣隸屬於發改委的國家數據局不同，民營經濟發展局非副部級單位，多少表明在偏好國營企業的龐大政府機構中，它的份量可能沒那麼大。且在此之前，監管機構對民營企業施行長達兩年的打擊，主要針對網路公司、補教業、房地產公司，同時又採取嚴格防疫措施，種種政策導致投資和消費者信心疲軟。

CreditSights資深分析師曾竹君(Zerlina Zeng)指出，目前尚不清楚民營經濟發展局是否能影響其他機構的議程，因為它們的優先事項不同。向民營企業提供更多支持的政策雖鼓舞人心，但在民企恢復借貸和投資信心前，當局需採取具體措施，以及更可預測、守規則、易溝通的監管框架。

麥格理集團(Macquarie Group)首席中國經濟學者胡偉俊(Larry Hu)則說民營經濟發展局遠遠不足以恢復中國經濟的「動物本能」，政策制定者必須在兩個方面採取具體行動：一是向民營企業發出更強的信號，二是保證中國的疫情後復甦更加強勁且可持續。

中國7月份以來的一連串政策凸顯當局努力提振民企、遏制系統性經濟風險的緊迫性，包括將每次股票交易徵收的印花稅減半、放寬購房限制、銀行業降低存款利率以刺激民眾消費等等，但一些經濟學者仍認為推動經濟復甦方面努力不足。

中國政府成立新機構扶植民營企業，圖為北京正舉行的中國國際服務貿易會，展出清潔能源...
中國政府成立新機構扶植民營企業，圖為北京正舉行的中國國際服務貿易會，展出清潔能源模型。(新華社)
中國政府成立新機構扶植民營企業，圖為北京正舉行的中國國際服務貿易會，展出智能城市...
中國政府成立新機構扶植民營企業，圖為北京正舉行的中國國際服務貿易會，展出智能城市模型。(新華社)

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