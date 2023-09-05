中國國安部暗示APEC拜習會仍有變數 要美「拿出誠意」

中國國家主席習近平和美國總統拜登，去年11月在印尼峇里島召開的「20國集團」峰會場邊舉行「拜習會」。美中均為G20成員國，這也是兩人首度以兩國領袖身分舉行高峰會。(Getty Images)

中國國家安全部4日發文評論拜登 政府對中戰略，預期美國對中「競爭」的更肅殺手段恐怕還未祭出，稱中方絕不會因美國幾句「漂亮話」放鬆警惕，要真正實現「從峇里島到舊金山」，美方需拿出足夠誠意。今年亞太經合會(APEC)峰會預計11月在舊金山登場，中國國安部上述說法似乎暗示，國家主席習近平 屆時是否出席APEC，或是否再與拜登會面仍有變數。

中國外交部則宣布，習近平將缺席9至10日於印度 新德里舉行的G20峰會，改由國務院總理李強率團赴會。這是習近平自2013年上任國家主席以來，首次缺席G20會議。

中國國安部稱，過去幾十年，美國對中戰略「老兩手」是「接觸加遏制」；拜登政府「新兩手」則是「競爭加管控競爭」。文章稱，著眼未來，美國對中「競爭」手法還遠並不止這些，更多更肅殺手段恐怕還未祭出。

文章表示，近期美多名官員接連訪中，表示拜登政府無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願同中方保持溝通，推動兩國關係穩定發展。同時，美方批准對台軍售案，提供對台軍事融資，繼續在涉藏、南海等問題上「挑起事端」。這些體現出拜登政府對中戰略明顯的兩面性特徵，即其操弄的「新兩手」。

中國國家主席習近平不出席在印度舉行的20國集團(G20)領袖高峰會，路透報導，拜登在德拉瓦州告訴記者：「我感到失望，但是我會碰得上他。」拜登未就此詳述。

拜登7日至10日將赴印度出席G20峰會，然後訪問越南。去年11月拜登和習近平曾在印尼峇里島G20峰會場邊會面。

美國之音報導，習近平與印度總理莫迪8月23日在南非約翰尼斯堡舉行的「金磚國家」峰會時短暫會談，並表示要緩和雙邊關係。但兩人會晤後，兩國關係依舊緊張。

另有外電分析，習近平缺席是不想讓印度成功舉辦峰會，試圖對莫迪造成打擊。不過，美國智庫哈德遜研究所南亞問題研究員龐德認為，習近平參加與否都不會影響本次峰會的成功。

中印自從2020年6月15日爆發邊境衝突後，雙邊關係就陷入僵局。北京8月28日公布新版官方地圖，進一步點燃與印度邊境爭議，該地圖將印度宣稱擁有主權的土地納入其中，印度已向北京提出「強烈抗議」。

印度4日還啟動大型軍事演習，演習地點包括中印邊境地區，且在G20峰會期間，軍演將持續舉行。