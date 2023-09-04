制裁後…華為推新機引美關切 華郵：促中打造替代技術

華為Mate 60 Pro手機未發布即「低調」上市。（取材自華為商城官網）

上周商務部長雷蒙多 訪問中國期間，華為 宣布預售新手機Mate 60 Pro，這款號稱經實測證實是華為性能最強的手機，已引發華府暗自關切，認為美國針對華為的制裁未能阻止中國關鍵技術升級。

挑釁？雷蒙多訪問期間宣布

華盛頓郵報2日報導，這項發展似乎坐實了先前美國晶片 公司的警告，即制裁華為無法攔阻中國，反而促使中國加倍努力，打造出替代美國技術的辦法。

中方媒體、路透和日經亞洲報導，這款新機網速可達5G，關鍵晶片由中國中芯使用7奈米技術生產。華郵指出，華為上述新機代表中國技術能力達到新水平，機內先進晶片都由中國設計及製造。

華為宣布新機時機，正好是商務部長雷蒙多訪中期間，華郵說，這似乎是一種挑釁。

官方的英文環球時報在社論中說，不管華為宣布預售的時機有什麼意圖，中國網民認為此機的深層意涵即是「在美國壓力下崛起」，且是向美方展示貿易戰「失敗」。

上海8月31日的華為旗艦店內顧客在體驗華為新款手機Mate 60的特色。(歐新社)

總部設在華府的諮詢公司「歐布萊特石橋集團」科技政策專家崔歐洛說，華為新機是「對華為過去技術供應商的一記重擊」，那些供應商多半是美國企業。

判定中晶片競爭力 還太早

產業專家指出，要判定中國晶片製造作業未來的競爭力如何，現在還太早，但可確定的是，中國尚未出局，仍在比拚中。

華郵說，一些美國產業組織還在確認華為新機的詳細規格並評估態勢，極少人對此事公開表達意見，但毫無疑問，華為新機已引人私下熱議，接下來會發生什麼事。

美國政府應如何回應此事？各方意見不一。崔歐洛說，肯定有更多人呼籲加強出口管制，但半導體公司會傾向希望容許他們繼續向華為及其他中國終端用戶銷售半導體，以便維持市占率。

北京華為旗店8月0日展示華為Mate 60系列新款手機。(路透)

美恐走回冷戰時期GPS老路

美國在冷戰時期也曾面臨類似困境，當時是試圖限制前蘇聯的技術發展。哈佛商學院經濟學家史兆威 (Willy C. Shih)說，華為的突破讓人想到GPS的發展。

當初美國國防部研發GPS技術且限制出口，擔心此技術落入對手之手，但出口限制只促使俄國和其他國家政府研發自己的GPS，致使過去那種「美國主導此技術且人人都向美國購買」的情況，變成現在到處都有不同的代替選擇。他說：「你會想，同樣的事是否如今發生在華為。」