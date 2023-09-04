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全美房價漲勢趨緩 全球房價明年走升

編譯陳韻涵、林聰毅／綜合報導
最新數據顯示，全美房價7月漲勢減緩，與房貸利率走高有關。(Getty Images)
最新數據顯示，全美房價7月漲勢減緩，與房貸利率走高有關。(Getty Images)

全美房價1月以來穩步上漲，如今可能再次反轉走跌；房貸軟體數據分析公司「Black Knight」指出，最新房價數據顯示7月全美房價再創歷史新高，較去年7月上漲2.3%。另據路透報導，全球房價走出低谷，但考量家庭儲蓄增加、市場物件供應有限、移民人數增加等因素抑制房價跌勢，預期明年行情依然走升。

追蹤房價指標的Black Knight指出，7月全美房價再創歷史新高，比6月時的1%年漲幅更大，時至8月，因去年8月房價大跌，可能導致年漲幅更形擴大；而若以跨月比較數值來看，房價整體走低。

美房價漲幅低於25年平均

每年此時的房價通常會逐月上漲，目前走勢仍是如此，但漲幅低於25年平均；反觀今年2月至6月的房價大幅超越歷史均值，相互比較，這是房價可能再次趨緩的訊號。

Black Knight企業研究副總裁沃爾登(Andy Walden)表示，利率鎖住和銷售交易數據也顯示，近期成交的平均買價和經季節因素調整的每平方呎價格都比過去低，綜合考量這些因素，更需要注意季節因素調整後的逐月變動，而不只是倚重傳統跨年房價漲幅。

房貸20年新高致房價降溫

房價降溫的原因與房貸利率息息相關，房貸利率去年夏、秋季驟增，導致房價下跌，冬季大部分時間和春季房貸下降，房價再次走高；如今，房貸利率重回7%以上，8月飆至20多年來新高。

此外，7月、8月新掛牌求售房屋數量增加，這種情況並不尋常，賣家可能試圖利用歷史高價獲利，有效待售物件約較2017年至2019年期間減少48%。

Realtor.com首席經濟學者黑爾(Danielle Hale)說，儘管創紀錄的高房貸利率抑制需求，待售屋的庫存依舊偏低。

房價走跌讓買家鬆一口氣，但可能還不夠。

新冠肺炎疫情爆發帶動房價上漲，加上房貸利率大漲，人們買房的可負擔能力隨之下降。

Black Knight指出，目前每月約需拿出中位數收入的38%支付中價位房屋的房貸費用，陷入1984年以來最難負擔買房的處境。

路透上月14日到31日訪查尋調130多名房地產分析師的看法報導，全球房地產價格近期的低迷景況已大致結束，主要市場的平均房價預估跌幅，可望小於今年初的估值，且將在明年走高。

估今明兩年美房價將停滯

分析師今年稍早預測，房貸利率上升將使主要市場的房價下跌二位數，但此預測並未成真，因為家庭儲蓄增加、供應緊張和移民增加等因素都抑制房價跌勢。

受訪的分析師認為，美國房價修正可能已結束，預估今、明兩年美國平均房價將停滯不前，優於5月預測的美國今年房價將跌2.8%。

房價 利率 儲蓄

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