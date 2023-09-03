「水電工」免文憑、專業技能難被AI取代 大學畢業生有興趣

市場對專業技術人士的需求大增，使許多大學新鮮人懷疑文憑是否有價值。(美聯社)

最新調查顯示，目前對水電維修和其他專業技術人士的需求大增，使得許多剛從大學畢業的社會新鮮人不禁懷疑，他們投入大量成本取得的文憑是否有其價值，調查也顯示近半數受訪者有興趣在這個領域謀職。

彭博資訊引述專業居家服務媒合平台Thumbtack指出，每十名大學應屆畢業生就有九人認為，比起上大學，學習一技之長更有保障。在受訪的1000名年輕成年人中，近半數受訪者說有興趣在這個領域謀職，原因是培訓成本更低，且學習時間較短，還不用像上大學那樣背負沉重的學貸 。

Thumbtack另外訪調使用該平台的專業人士，結果發現絕大多數專業人士樂觀看待他們的職涯展望，特別是因為人工智慧(AI)幾乎很難取代他們的工作。

Thumbtack共同創辦人暨執行長薩帕柯斯塔說：「這一調查有個耐人尋味的發現，就是專業技術人士對未來樂觀程度很高。需求非常強勁，且這類職業對工作自動化可能還具有高度抵抗力。」

沒有大學文憑的勞工 ，近幾年的薪資漲得很凶。北維吉尼亞州 的住家管線服務業者Trade Pros合夥人沃克曼說，「需求顯然一直都在」。沃克曼念過護理學校，但認為不適合自己。她在幾家居家修繕公司服務過後，與一名同事一起創業，「我們決定全力以赴，這才成就了兩年後的今天」。

據調查，五名年輕人中就有四人認為，相較於辦公室上班，彈性工時和自己有能力創業當老闆，是水電維修這類需要嫻熟技能工作的優勢。薩帕柯斯塔說：「不只薪資占優勢，工時也是。」

自新冠疫情爆發以來，全美學生已停還學貸超過三年，但他們從10月起須重啟學貸還款，此時工作薪資就益發重要。

紐約聯邦準備銀行資料顯示，所得水準位於最後25%的大學應屆畢業生，工作賺的錢僅稍高於高中畢業的勞工。