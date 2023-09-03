避險基金開出時薪120元尋覓「數學天才」實習生不如狗的時代再見

Citadel Securities開給2024年夏季實習生的時薪是120元。（路透）

今年24歲的泰勒和來自不同國家的13名大學生，這一天齊聚在香港五星級的富麗敦海洋公園酒店大廳，他們穿得很休閒，像是在度假。但大廳外坐著兩個精神抖擻的保全人員，說明這不是一個普通的夏令營。

彭博資訊報導，避險基金Citadel今年要招收實習生，結果收到了6萬9000份申請書，雀屏中選的就是這十幾名幸運兒。這家金融巨擘希望從他們之中挖掘出新一代數學和電腦天才。

LCH今年3月的統計顯示，Citadel去年扣除費用後為投資 人淨賺160億元，創避險基金史上最高獲利紀錄。

Citadel能有這番成績，這類人才功不可沒。

在為期三天的「夏令營」活動中，這些學生扮演避險基金交易員的角色，與對手方討價還價，編寫程式，進行模擬，設計自動化策略。整個實習生專案執行期約11周，要讓學生去領略那個充滿神秘色彩的交易和世界。

根據Levels.fyi網站資料，Citadel Securities開給2024年夏季實習生的時薪是120元，公司還另外提供豪華的住宿和商務艙機票，體現對他們的重視。

這種特殊待遇不僅提高雇主的吸引力，也激勵了實習生的士氣，讓他們在這個高度競爭的領域中將更加積極。

在Levels.fyi研究的全美16家頂尖金融公司中，實習生的薪酬中值已大增19%。在避險基金和自營交易公司，實習生時薪飆升29%至111元，顯然Citadel居於前段班。

避險基金人才諮詢業者Monroe Partners Asia駐新加坡 的管理合夥人恩斯特表示，在頂尖的華爾街 銀行，住五星級酒店，坐商務艙和結構化的實習訓練，已成標配，「實習生不如狗的日子一去不復返了」，如果實習效果良好，「這是一個吸引同一所大學裡其他學生興趣的絕佳營銷手段」。

他還說，「避險基金十年前從不進校園」，但如今「他們正搶走前1%的畢業生」。

在全球銀行和投資公司裡，數學和寫程式漸漸成為員工必備的技能，在Citadel尤其如此，那裡的量化研究人員和工程師設計交易策略並部署演算法，以自動執行這個流程。