去年逾27萬人加入工會 紐約州、夏威夷比率最高

過去一年裡，全美公家機關與私人產業勞工加入工會的人數增加了27萬3000人。圖為星巴克工人籌組工會。(美聯社)

今年以來，許多工會針對勞工 待遇提出質疑，從好萊塢到底特律汽車生產線都包括在內，勞工節成立的初衷在今年得到特別顯著的體現。

每年9月初向勞工致敬的國定假日，已有將近130年歷史，但如今聲勢逐漸壯大的勞工運動，創造氣氛幾乎類似勞工節剛誕生的年代。1800年代晚期，勞工面臨經濟快速變遷，同工不同酬的差距愈來愈大，產業領導人擁有數十億元身價，勞工市場上各種不公平的明顯對比，百餘年後再度浮現。

羅格斯大學(Rutgers University)管理與勞工關係學院助理教授瓦忠(Todd Vachon)指出，從歷史角度來看，勞工節成立之初與今日有著許多相互輝映之處，當年有卡內基、洛克斐勒等企業家，現在則有馬斯克、貝佐斯等人，「同樣都是轉型與改變的時期，而且是勞工族群爭取尊嚴的反抗期」。

過去一年裡，全美公家機關與私人產業勞工加入工會的人數增加了27萬3000人。圖為亞馬遜的工人支持成立工會。(美聯社)

今年勞工節與最近幾年明顯不同，因為有編劇與演員串連大罷工，還有34萬UPS工會勞工取得新合約的協商，多個產業都發生勞工抗議事件。

美國第一次慶祝勞工節是在1882年9月5日，地點位於紐約市 。約有1萬名勞工參加遊行。後來幾年，其他州與城市立法設立勞工節。1894年，克利夫蘭總統(Grover Cleveland)簽署國會法案，將每年9月第一個周一訂為勞工節。

自從1882年的紐約市遊行以來，勞工節意義改變許多。對於數百萬美國人來說，勞工節長周末是零售業者推出大減價優惠、換季大拍賣的時刻，時尚圈的不成文規定則是，勞工節是趕在夏季尾聲最後一次穿白色衣著的機會。

數十年來，勞工工會組織數量逐漸減少。1953年時，35%私人產業勞工參加工會，但如今只剩6%。不同地區的政治傾向是關鍵影響，藍州通常工會組織比率較高。勞工統計局數據顯示，2022年裡，勞工參加工會組織比率最高是夏威夷州 與紐約州，其次為華盛頓州、加州、羅德島州。過去一年裡，全國公家機關與私人產業勞工加入工會的人數增加了27萬3000人。