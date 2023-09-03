我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

職場存在年齡歧視 50歲以上「失業時間」是年輕人3倍

編譯盧炯燊／綜合2日電
調查顯示，40歲以上的勞工裡，有40%表示過去三年在職場曾遭受年齡歧視。圖為亞利桑納州鳳凰城一間郵局的郵件分揀處。(Getty Images)
調查顯示，40歲以上的勞工裡，有40%表示過去三年在職場曾遭受年齡歧視。圖為亞利桑納州鳳凰城一間郵局的郵件分揀處。(Getty Images)

勞工節(Labor Day)即將到來，目前全國勞工裡，年齡在55歲或以上者高達25%，但職場仍普遍存在年齡歧視，使得許多年齡較高者尋找工作時遇到障礙而失業。

有意見認為，許多年長工人正面對長期失業、謀職及財務等壓力，而雇主則失去整整一代人的工作經驗，這是一個雙輸局面。

招聘網站ZipRecruiter首席經濟專家波拉克(Julia Pollak)表示，在新冠疫情期，一些年長勞工因健康問題而停止工作，也有一些人藉著自住房子價格高漲，以及退休帳戶有大筆儲蓄，於是提早退休。

現在隨著新冠病毒威脅的消退，而通貨膨脹令儲蓄存款的購買力大為縮水，促使許多人希望重回職場，但面對的卻是另一個局面。

波拉克說，儘管現時勞動力市場整體樂觀，但對年長勞工來說反更加艱難。

樂齡會(AARP)分析了勞工統計局的數字後指出，50歲以上勞工的失業時間，是年輕人的三倍；年長勞工往往要發送大量求職信，才能獲得錄用通知。

AARP最近一項調查顯示，40歲以上的勞工裡，有40%表示過去三年在職場曾遭受年齡歧視。另外近40%的人表示，年齡歧視是他們在尋找工作時最關注的問題。

根據ZipRecruiter調查，絕大多數雇主承認他們只要找年輕的雇員；47%的雇主說他們擔心年長員工的健康；25%的雇主表示，若兩名求職者具有同等資歷，他們只會選擇30歲的求職者而不會是60歲的。

波拉克指出，很多雇主仍對年長勞工存有過去的刻板印象，事實上年長勞工或許在身體健康方面較為吃虧，但在可靠度及專業性方面，則有相當多的寶貴經驗。

勞工 歧視 儲蓄

上一則

「水電工」免文憑、專業技能難被AI取代 大學畢業生有興趣

下一則

疫情期間受歡迎 私校「微型化」成新趨勢

延伸閱讀

勞工節南加機場客流量或超疫前

勞工節南加機場客流量或超疫前
媲美淄博燒烤？天津「跳水大爺」火出圈 網讚：8A景區

媲美淄博燒烤？天津「跳水大爺」火出圈 網讚：8A景區
勞工節長周末大執法 嚴打酒駕、吸毒、魯莽駕駛

勞工節長周末大執法 嚴打酒駕、吸毒、魯莽駕駛
水、麵包都收費 洛杉磯餐廳帳單連員工醫保都列入

水、麵包都收費 洛杉磯餐廳帳單連員工醫保都列入

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
中國留學生齊太磊(中)在槍殺老師後被捕，29日在法庭上過堂，法官裁決不准交保。（美聯社）

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

2023-08-30 20:26
華爾街日報報導，53、54歲的人最會做出明智的理財抉擇。(Pexels)

快看世界／研究：這個年齡的人 理財選擇最明智

2023-08-31 12:02

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
卸任近半年首度公開露面 李克強傳現身敦煌莫高窟

卸任近半年首度公開露面 李克強傳現身敦煌莫高窟