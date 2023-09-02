眾院共和黨揚言彈劾拜登 白宮設戰情室備戰「師法柯林頓」

面對眾院共和黨來勢洶洶的彈劾調查，白宮擬成立由各領域專家組成的戰情室因應。（路透）

眾院 議長麥卡錫1日表示，要先由全院票決，才會啟動正式的調查，決定要不要彈劾 拜登總統；知情人士表示，白宮方面已為此成立戰情室，配置20多名律師、法律及宣傳幕僚，主要是參考前總統柯林頓1998年遭彈劾時的回應方式。

國會山莊報(The Hill)報導，麥卡錫在「布萊巴特新聞網」(Breitbart News)節目上表示，展開彈劾調查是很嚴肅的事，眾院共和黨 不會掉以輕心，或用彈劾來遂行政治目的；國人有權透過民選代表來得悉此事，正因如此，假如眾院著手推動彈劾調查，要通過眾院全院投票才進行，不會由單一人宣布就做。

麥卡錫做此聲明前，有線電視新聞網(CNN)才報導，共和黨討論過能否不做全院投票就推動彈劾調查，以便克服共和黨內對彈劾尚未獲致共識。一些共和黨溫和派拒絕支持彈劾案，指出並未看到足夠證據。

但國家廣播公司新聞網(NBC News)表示，白宮幕僚透露，白宮已設立戰情室來因應眾院共和黨可能發動彈劾；這種因應之道在白宮律師辦公室醞釀數個月，逐漸成形。拜登助理及盟友表示，準備強力回拒彈劾調查，並且把該舉動打成沒證據的政治噱頭，足證共和黨偏好尋釁滋事。

該白宮助理表示，這次共和黨想彈劾總統，對比過往，完全找不到可類比之處，「現代史上，從沒有彈劾案全無證據還要強行推動」。

共和黨在去年期中選舉獲眾院微弱多數，今年上任以來第一天，白宮就開始準備會有彈劾情事發生。目前麥卡錫議長形容彈劾調查是「往前邁進、自然的一步」，白宮助理們整個國會8月休會期都在研究共和黨的各種聲明，調整因應之道。

眾院共和黨一直說會把偵辦焦點放在拜登之子杭特拜登(Hunter Biden)，傳聞與外國做生意時的犯法情事；此外還在細查時任副總統的拜登本人據傳也有賄賂、貪腐等濫權之舉，幫忙他兒子發財。有些眾院共和黨人承認，己方並沒有總統不法的證據，但黨高層仍推動偵辦拜登。