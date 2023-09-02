眾院極右議員「邊境控管」綁開支法 政府停擺憂慮又起

連續兩個月偷渡進入美國的家庭無證客激增。照片是位於美墨邊境的華雷斯城，無證客沿著布有鐵絲網的圍牆前進。（路透）

國會眾院 的極右派共和黨 議員威脅會阻止通過政府臨時開支法案，除非法案裡也包括加強美墨邊界安全；此舉不僅加劇政府10月1日新預算年度起始時停擺的可能，也讓早已出現僵局的聯邦開支問題火上加油。

由共和黨極右國會眾議員組成的「自由黨團」(House Freedom Caucus)早已提出大幅削減政府開支來阻撓開支法案的通過，現在更警告若沒有全面邊境管控措施，不可能支持通過法案。

其實這個嚴控邊境要求，是恢復川普時代採取的政策，包括修建邊境牆、延長對尋求庇護者的拘留、加快驅逐無人陪伴的未成年人等。

黨內極右國會眾議員這個行動無疑是眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)面對的最新難題，一方面他要彌合黨內巨大分歧，另方面又要防止政府停擺，否則責任肯定被歸在共和黨身上。

按照目前估計，若法案未能通過，政府就要在10月1日關門。

麥卡錫為此正努力遊說這些極右翼議員放棄這個策略，並警告若試圖利用臨時開支法案來強推邊境安全措施，只會進一步造成國會分裂，甚至會破壞共和黨試圖透過正常撥款法案來實施邊境安全。

據知情人士透露，麥卡錫與眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)最近曾與「自由黨團」成員舉行電話會議，明言共和黨的開支提案已經反映了邊境法案的大部分內容。

不過極右保守派對麥卡錫期望與總統拜登達成預算協議大表憤怒，揚言決心將撥款法案與移民及邊境安全問題掛勾，在國會戰鬥到底。行動的主要推手、德州的羅伊(Chip Roy)說，大多數人已忍無可忍。