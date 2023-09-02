為緩解收容壓力 國安部促無證客快找工作

大量湧入的無證客已造成許多城市無法負擔，國土安全部發信給無證客要他們儘快申請工作證，以疏解庇護所的爆滿壓力。（路透）

負責監督移民局的美國國土安全部(DHS)發言人科圖達(Naree Ketudat)證實，國土安全部已針對有工作資格但尚未申請就業許可證的非公民，發起一項「史無前例的全國運動」。

電郵、簡訊提醒申請工作證

美國公民及移民服務局(USCIS)8月31日向全國數以萬計無證移民發出通知，提醒他們申請工作許可證；此舉主要是為了紓解紐約和其他城市官員安置無證移民面臨到的龐大壓力。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，國土安全部發送電郵和簡訊，給所有透過CBP One應用程序申請庇護 者和另一針對特定國籍假釋計畫進入美國的非法移民 、或正在等待處理庇護申請的無證移民，提醒他們申請工作許可證。

通知寫道：「你收到此消息是因為你被假釋進入美國。你可以線上申請工作許可證。」通知附上移民局工作授權申請鏈結。

民主黨人施壓政府協助取證

在這項消息宣布前，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、紐約市 長亞當斯(Eric Adams)和當地民主黨領袖，幾個月來一直在施壓，呼籲拜登政府找出協助無證移民取得工作許可證的方法，讓他們不再依賴當地庇護所和服務。去年以來，約10萬名無證客來到紐約「庇護城市」；目前紐約市200多家酒店、帳篷和機場等設施收容了約6萬名移民。

福斯新聞報導，DHS已派出專家小組評估紐約市移民安置運作狀況；DHS團隊建議改進移民程序並增加安置移民地點。

目前尚不清楚DHS的「全國行動」涉及哪些內容，但霍楚告訴當地媒體，DHS工作人員將竭盡全力「讓我們開始處理數千人，以便他們合法申請庇護」、「處理這個問題的方法之一，就是讓他們工作。」

包括麻州州長希利(Maura Healey)在內其他民主黨人也發出類似呼籲，要求發工作許可證給無證移民。麻州8月也因無證移民湧入，宣布該州進入緊急狀態。

非法移民通常不被允許工作；但申請庇護者可在180天後獲得工作許可證。獲假釋入境者可在假釋期間工作。