我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

領糧食券須有工作 75萬人失資格 共和黨還想繼續砍經費

記者顏伶如／綜合報導
糧食券工作新規9月1日生效，要求有工作能力者必須工作才有資格領取糧食券。照片是一家超市可以用糧食券購物優惠的告示。（美聯社）
糧食券工作新規9月1日生效，要求有工作能力者必須工作才有資格領取糧食券。照片是一家超市可以用糧食券購物優惠的告示。（美聯社）

根據拜登總統與共和黨籍眾議員今年5月達成的調高債限協議，民眾領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)必須工作的要求已於9月1日生效，10月起還有其他新規上路。自由派智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)指出，工作新規將讓75萬成年人失去糧食券福利。

「營養補充援助計畫」是全國規模最大的糧食援助服務，國會修改條款之後，四肢健全、沒有撫養親屬的更多領取糧食券民眾都必須提供工作證明。工作新規是糧食券計畫數十年來的最大調整。

從9月1日起，18歲至50歲之間、沒有兒女的勞工，必須證明每個月至少工作80小時，或者參加教育、職訓計畫，才有資格領取糧食券時。

從10月1日起，糧食券工作要求擴大到18歲至52歲的勞工；明年10月1日起，糧食券工作要求再擴大至18歲至54歲之間勞工，規定到2030年10月1日之前有效。

領取糧食券者必須工作的新規，無家可歸者、退役軍人、剛離開寄養家庭的18歲至24歲之間年輕人得以豁免。

不過，某些共和黨人士要求對糧食券計畫繼續刪減預算，理由是計畫縮編將能逼迫更多美國人投入職場工作，能夠脫離貧窮。民主黨人士及弱勢權益倡議團體則說，共和黨陣營的論述有瑕疵。

民主黨賓州聯邦參議員、參院糧食與營養小組委員會主席費特曼(John Fetterman)不支持刪減糧食券計畫；他說今年稍後農業法案(Farm Bill)進入協商時，共和黨可能趁機讓已經三餐不濟的美國人失去糧食券。

農業法案每隔五年由國會通過，為糧食券等計畫提供經費，訂定糧食生產及儲備政策，提供農民補助等。

大約25名眾院農業委員會民主黨籍眾議員上個月致函眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，要求共和黨不要再刪減糧食券預算。

糧食券 共和黨 預算

上一則

眾院共和黨揚言彈劾拜登 白宮設戰情室備戰「師法柯林頓」

下一則

社媒宣傳…亞利桑納土桑成偷渡新「熱」點 中國無證客也走

延伸閱讀

糧券新規「必須工作」75萬人失福利 共和黨要續砍經費

糧券新規「必須工作」75萬人失福利 共和黨要續砍經費
麥康諾當機？ 國會醫師：健康狀況良好 可續工作

麥康諾當機？ 國會醫師：健康狀況良好 可續工作
大西洋城機場擬當移民收容所 市長氣炸

大西洋城機場擬當移民收容所 市長氣炸
又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元