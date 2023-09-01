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人民幣貶不停 移美華人家庭苦 這些人影響最大

記者謝守真／綜合報導
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

今年以來，人民幣兌美元匯率已貶值逾5%之多，近期人民幣兌美元匯率更是在7.3左右徘徊，一度接近2008年全球金融危機時的水準。媒體報導，這對來自中國的美國新移民家庭而言，特別是藉由偷渡入境及中產人士負面影響不少。

貶值逾5% 中產階級叫苦連天

據美國之音報導，許多移民家庭皆面臨類似窘境。住在南加州帕薩迪納獨自帶著孩子在美國生活的華裔翟小姐擔憂說到，平日生活費都是其先生從中國匯至美國，然而近期因經營問題現在捉襟見肘，「我肯定不希望人民幣匯率下降，因為孩子的補習費加上生活費，每個月支出很大」。

人民幣近來不斷貶值，對於非法入境美國或是新移民到美國的中國人來說，影響很大，因為...
人民幣近來不斷貶值，對於非法入境美國或是新移民到美國的中國人來說，影響很大，因為兌換到的美元少很多。（美聯社）

偷渡者或新移民 換匯差很多

另一專門在當地華人區做二手汽車交易的劉平飛則表示，其客戶中分為兩類，一是來美時間較長的人，生活和工作皆穩定，對於這些人「人幣貶值基本沒啥影響」。但，另一種為偷渡者或剛搬來的人，偷渡者多數本來就沒錢，再加上匯率下降，受影響最大。而剛來的中產階級，由於需要購車、租房，一次換兩三百萬人民幣，影響也很大。

在美的中國留學生 也很慘

此外，在美34年的稅務律師童志敏指出，在美留學的中國學生也受到影響，許多留學生父母僅是中國的專業人士、公務員，「每年十幾二十萬人民幣收入，匯率下降對他們影響就很大」。他稱，人民幣匯率下跌在美國影響最大的主要族群就屬中產階級。

此外，報導提到，此前中國央行要求其境內銀行縮減通過債券的對外投資，來支撐人民幣。自1月中國重新開放邊境之際觸及高點至今以來，人民幣兌美元已貶值超過5%，「是今年表現最差的亞洲貨幣之一」。

31日人民幣兌美元中間價報7.1811，下調5.00點，上一交易日報7.1816；在岸人民幣兌美元30日收在7.2890元，離岸人民幣兌美元30日收在7.3027元。

匯率 移民家庭 偷渡

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