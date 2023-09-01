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錢花在食物等必需品… 民眾消費習慣變 一元店生意變差

編譯莊瑞萌／綜合31日電
民眾消費縮減，「一元通」商店銷售放緩且庫存增加。（路透）
民眾消費縮減，「一元通」商店銷售放緩且庫存增加。（路透）

平價連鎖店「一元通」(Dollar General)調降今年營收表現後，股價跌至近年來新低；該商店表示，已感受到消費者消費力道縮減；一元通的遭遇也反映了民眾消費習慣的改變：把錢花在諸如食物等日常生活必需品上，減少其他方面的購物花費。

一元通表示，最近一季銷售已放緩而且庫存持續增加，計畫今年下半年將透過消耗利潤來減少庫存，並設法提升各個店舖的表現，至於店內竊盜行為預期也會跟著增加。該公司執行長歐文(Jeff Owen)表示，目前仍設法避免將成本轉嫁給顧客，在某些地區甚至還降價。

雖然今年5月一元通銷售強勁，但隨著消費者鎖定購買必需品後，業績在夏季明顯下滑，今年的股價幾乎腰斬一半；時序進入年底假期與下半年，歐文表示，該公司將藉由降價來減少庫存並增加對員工的投資。

整體而言，由於物價上漲及利率上升，消費者的自由支配支出已經受到影響，也讓其他折扣店對今年下半年的前景悲觀。客源主要以中低收入消費者為主的零售商表示，政府食物援助(food-assistance)福利縮水與退稅偏低也是影響業績的因素。

一元通與競爭對手一元樹(Dollar Tree)皆表示，目前消費者已逐漸增加購買食物與其他必需品，但這些商品貢獻利潤較少。除此之外，業者還必須面對高勞動成本的困境。五元店(Five Below)稍早調降全年獲利展望，其中原因之一是因為商品出現受損或遭竊的問題。不過，其他折扣零售商則傳出好消息。

從庫存過剩或即將倒閉的商店購買產品再提供大幅折扣的Ollie's Bargain Outlet，8月31日調高了全年銷售與獲利展望。該公司執行長史威格(John Swygert)說：「如今消費者更著重如何細水長流地運用預算，希望充分花費他們辛苦賺來的錢。」

他表示，隨著消費者支出減少，讓其他零售商減少庫存，反而有利該公司的業績表現。另外，提供居家商品折扣的Big Lots表示，受到經濟壓力影響，更多消費者正調整消費習慣，讓低價商品的需求已有所增加。

「一元樹」商店表示，消費者鎖定增加購買食物與其他必需品，但這些商品利潤較低。（G...
「一元樹」商店表示，消費者鎖定增加購買食物與其他必需品，但這些商品利潤較低。（Getty Images）

零售商 利潤 低收入

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