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勞工節長周末 逾1400萬人搭機 比去年增近11%

編譯周芳苑／綜合31日電
勞工節長周末空中交通繁忙，8月31日就有逾5萬航班起降。(Getty Images)
勞工節長周末空中交通繁忙，8月31日就有逾5萬航班起降。(Getty Images)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)預估，勞工節長周末(Labor Day weekend)將是今年以來第三大空中交通繁忙假日，航空公司面臨今夏結束前最後一個黃金假期的重大考驗。

颶風伊達利亞(Hurricane Idalia)8月31日威力減弱並出海，對旅遊影響緩解，航空公司31日取消佛州、喬治亞州數十個航班，預計9月1日全面恢復正常運作。

FAA稱，31日是美國空中交通最繁忙的一天，有5萬2203航班起降，其次是9月1日4萬9111航班，預計4、5日恢復。這些數據包括航空公司、軍方和私人航班。

運輸安全管理局(Transportation Security Administration, TSA)預估，9月1日起至6日接受安檢乘客將達1400萬人，比去年同一長周末增加近11%。

美國汽車協會(AAA)表示，旅遊衍生的航班、旅館、租車和遊輪預訂量較去年勞工節長周末增加4%；隨著疫情限制解除，國際旅遊預訂量暴增44%，最熱門旅遊目的地是溫哥華、羅馬、倫敦、都柏林和巴黎。

AAA數據顯示，31日全美汽油平均每加侖3.825元，較前一天略跌，但與去年差不多。

本周末多數航班預計都將客滿，為今夏繁忙旅遊季畫下句點。

美國航空公司(American Airlines)預計31日至9月5日將有約3萬2000個航班運載近350萬名乘客；聯合航空(United Airlines)預計今年乘客人數將創歷來勞工節長周末最高紀錄，6天內將有近280萬名乘客。

TSA數據顯示，8月機場安檢乘客甚至較疫情前2019年8月增加2%。

追蹤服務商FlightAware數據顯示，航班取消率較去年夏季下降約19%；不過，6月1日以來取消率1.8%仍較2019年同期高一倍，航班延誤甚至比去年夏季更常見。

FAA稱，今年約四分之三航班延誤因天候造成，此外，FAA空中交通管制中心航班量過多、人手不足以應付。

消費者物價指數顯示，7月國內航班平均票價較6月下跌9%，比去年同期更下跌19%。

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