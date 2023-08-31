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颶風襲佛州／拜登高談氣候危機 與德桑提斯通話指示救援

編譯盧炯燊／綜合30日電
拜登總統宣布聯邦政府將撥人力物力救援災區，他也強調這是氣候變遷另一例證。（Getty Images)
拜登總統宣布聯邦政府將撥人力物力救援災區，他也強調這是氣候變遷另一例證。（Getty Images)

總統拜登30日在白宮談到超強颶風伊達利亞襲擊佛州以及夏威夷茂宜島空前山火時，藉機說明氣候變化危機及其政府所採取的政策，聲稱無法否認氣候變化已帶來嚴重影響。

他說，再沒有人可以否認氣候危機的影響了，歷史性洪水、乾旱、極端高溫、嚴重的野火等，已造成了前所未見的嚴重損失，而且這不僅在整個夏威夷群島及美國本土發生，而且也在加拿大及世界其他地區發生。

拜登高調談及氣候危機的言論，與共和黨內部分競逐總統提名人的言論形成鮮明對比，尤其是遭到颶風伊達利亞的佛州，州長德桑提斯在上周一場辯論中，嘲諷人類要對對氣候變化負有責任的說法。他更批評拜登堅持去海灘度假，卻未即時到茂宜島勘災。

拜登30日強調，茂宜島發生致命野火後不久又有超強颶風來襲，正是提醒人們一場正在發生的全球性災難。他要求受伊達利亞影響的東南部地區民眾保持警惕。

在談到聯邦如何協助救援時，拜登說已經與德桑提斯通話，並指示聯邦緊急事務管理署(FEMA)署長克里斯維爾(Deanne Criswell)前往佛州與德桑提斯會面。克里斯維爾在白宮向記者說，她將於31日前往佛州。

克里斯維爾在回應拜登的說法時，指出惡劣天氣事件的數量不斷增加，正如在過去幾年看到的幾場颶風一樣，而在今次伊達利亞颶風所看到的是，由於海灣、太平洋及大西洋的水溫升高，使風暴的加劇速度更快。

她又說，這些風暴加劇得如此之快，以至於當地的應急管理官員沒有時間發出警告、疏散以及將人們送往安全地帶。

拜登 颶風 佛州

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