颶風襲佛州／拜登高談氣候危機 與德桑提斯通話指示救援

拜登總統宣布聯邦政府將撥人力物力救援災區，他也強調這是氣候變遷另一例證。（Getty Images)

總統拜登 30日在白宮談到超強颶風 伊達利亞襲擊佛州 以及夏威夷茂宜島空前山火時，藉機說明氣候變化危機及其政府所採取的政策，聲稱無法否認氣候變化已帶來嚴重影響。

他說，再沒有人可以否認氣候危機的影響了，歷史性洪水、乾旱、極端高溫、嚴重的野火等，已造成了前所未見的嚴重損失，而且這不僅在整個夏威夷群島及美國本土發生，而且也在加拿大及世界其他地區發生。

拜登高調談及氣候危機的言論，與共和黨內部分競逐總統提名人的言論形成鮮明對比，尤其是遭到颶風伊達利亞的佛州，州長德桑提斯在上周一場辯論中，嘲諷人類要對對氣候變化負有責任的說法。他更批評拜登堅持去海灘度假，卻未即時到茂宜島勘災。

拜登30日強調，茂宜島發生致命野火後不久又有超強颶風來襲，正是提醒人們一場正在發生的全球性災難。他要求受伊達利亞影響的東南部地區民眾保持警惕。

在談到聯邦如何協助救援時，拜登說已經與德桑提斯通話，並指示聯邦緊急事務管理署(FEMA)署長克里斯維爾(Deanne Criswell)前往佛州與德桑提斯會面。克里斯維爾在白宮向記者說，她將於31日前往佛州。

克里斯維爾在回應拜登的說法時，指出惡劣天氣事件的數量不斷增加，正如在過去幾年看到的幾場颶風一樣，而在今次伊達利亞颶風所看到的是，由於海灣、太平洋及大西洋的水溫升高，使風暴的加劇速度更快。

她又說，這些風暴加劇得如此之快，以至於當地的應急管理官員沒有時間發出警告、疏散以及將人們送往安全地帶。