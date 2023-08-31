颶風襲佛州／墨灣水溫高 伊達利亞1個晚上威力變4級

颶風掃過美國東南部，佛州大彎區首當其衝，不少道路被大水淹沒。（Getty Images)

一夜之間，颶風伊達利亞(Hurricane Idalia)從一級增強到四級。氣象專家指出，墨西哥 灣(Gulf of Mexico)水溫升高，導致颶風伊達利亞在登陸之前幾小時迅速增加威力，隨著地球逐漸暖化，如此現象未來將趨於普遍。

伊達利亞29日經過墨西哥灣，24小時裡每小時風速增強55哩，到了30日凌晨已經從一級颶風增強為四級颶風。佛羅里達州大彎(Big Bend)基頓海灘(Keaton Beach)附近登陸幾個小時後，威力略為降低，變成三級颶風。

耶魯氣候通訊(Yale Climate Connections)氣象學家、前國家海洋暨大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)颶風科學家馬斯特斯(Jeff Masters)說，伊達利亞接近佛州沿岸地帶時威力大增的狀況，由於海水溫度變高，未來將經常出現。

最近幾個月裡，海洋水溫頻頻打破紀錄，北大西洋、墨西哥灣、加勒比海盆地等水域受到嚴重的海洋熱浪(marine heat waves)侵襲，海水溫度創下新高。

三級颶風伊達利亞掃過佛州，125哩的風速不少建築物被吹垮。（Getty Images)

熱帶氣旋預測網站Tropical Tidbits負責人柯萬(Levi Cowan)指出，海平面溫度分析發現，墨西哥灣東部絕大多數水域水溫平均升高華氏2度至4度，靠近伊達利亞登陸地點的沿岸地帶某些特定區域，水溫平均升高了5度。

馬斯特斯說，從2017年以來，颶風威力迅速增強的案例經常出現。他表示，2022年的颶風伊恩 (Hurricane Ian)便是一例，但登陸前威力略為降低，2021年颶風艾妲(Hurricane Ida)侵襲路易斯安納州 也是一樣，還有颶風蘿拉(Hurricane Laura)、颶風哈維(Hurricane Harvey)，許多颶風在登陸之前突然間威力變強。

聯邦急難管理局(FEMA)局長克瑞斯維爾(Deanne Criswell)30日在白宮新聞簡報會上表示，最近幾年颶風迅速增強威力與海水溫度上升有關，負責急難處理的地方主管應變時間因此變短。