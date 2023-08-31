颶風襲佛州／30萬戶停電至少2死 有人「游出」窗戶逃難

由空拍照可見佛州基頓海灘區域不少房屋被大水沖壞。（美聯社）

颶風 伊達利亞(Idalia)30日以時速125哩在佛羅里達州北部登陸，成為2017年以來，第八個登陸美國的強烈颶風；在佛州 造成逾30萬戶停電和至少兩死，墨西哥灣沿岸地區(Gulf Coast)水漫窗高，一對夫婦被迫從窗戶「游出」住家逃生後，伊達利亞減弱為一級颶風北上喬治亞州，威力再降為熱帶風暴後繼續朝南、北卡羅來納州 前進。

伊達利亞30日挾帶強風豪雨登陸佛州北部大彎(Big Bend)地區，不僅成為2017年以來第八個登陸的三級以上強烈颶風，也是近六年來第五度登陸的三級以上強烈颶風，而2017年前一次的三級颶風登陸則發生在2005年。

伊達利亞蹂躪佛州，不僅劈斷樹木、掀飛屋頂和小型車，且受超級滿月大潮牽引，暴潮比以往更高，多處淪為水鄉；颶風前進喬州後，威力減弱但也降下豪雨，不少居民紛紛往高處避難。

住在佛州斯坦哈奇的居民迪克特，在颶風橫掃後，出門必須穿過門前出現的小河。（美聯社）

大彎居民畢朗德‧湯瑪斯(Belond Thomas)與親友到一間汽車旅館避難，心想可能會比在家更安然度過風災；孰料伊達利亞的颱風眼30日上午通過當地時，疾風掀飛旅館屋頂，建築殘骸不偏不倚砸中她懷孕的女兒，所幸她並未受傷。湯瑪斯形容，伊達利亞登陸後「一切都毀了」，「很恐怖，事情發生得很快，天旋地轉」。

伊達利亞在佛州登陸後經喬州往南北卡州前進，所經之處居民無不避難、戒備。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，已知兩郡發生與颶風相關的死亡車禍；帕斯科郡(Pasco County)和春山(Spring Hill)分別發生兩起致命車禍，造成兩人死亡。

伊達利亞在佛州墨西哥灣水晶河(Crystal River)降下豪雨，淹沒樹木與房舍；當地居民恆里夫婦(Brenda and Phil Henley)拒絕撤離堅持留守家園，無奈豪雨凶猛，水淹到窗戶高度，他們不得不「游出」窗戶逃難。恆里表示，洪水來得很快，「我們基本上是游出窗戶」。

不同於去年肆虐佛州的伊恩颶風(Ian)在人口稠密的邁爾斯堡(Fort Myers)登陸，造成149人死亡；此次的伊達利亞在佛州最偏僻、人煙罕至的「天然海岸」登陸，當地有數百萬畝未開發的土地，距離擁擠的都會區和繁忙的觀光區非常遙遠。

受風災影響，佛州逾30萬戶停電，風災過境後，當局已動員3萬名電工緊急搶修復電。

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)表示，喬州目前未傳風災傷亡，「慶幸它是範圍狹小的風暴且移動得很快，沒有在喬州滯留」。

喬州威明頓島(Wilmington Island)居民忙著固定帆船與遊艇，沙凡納(Savannah)居民朗恩(Brandon Long)表示，他最擔心暴潮，預報說受滿月潮汐影響，會出現比平常還高的大潮。

伊達利亞持續轉弱但威力仍不小，預計31日下午觸及南北卡羅來納州東部地區。

當局在多處沿岸發布暴潮警報，其中最危險的區域介於沙凡納到南卡查爾斯頓(Charleston)之間，而南卡東部和北卡東南部可能出現龍捲風。