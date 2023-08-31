我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

颶風襲佛州／環球影城不休園 迪士尼更改門票免手續費

編譯陳韻涵／綜合30日電
即使颶風來襲，位州佛州的迪士尼樂園29日也沒有停業，照常開放。有一家人著風雨繼續遊園。(美聯社)
即使颶風來襲，位州佛州的迪士尼樂園29日也沒有停業，照常開放。有一家人著風雨繼續遊園。(美聯社)

颶風伊達利亞(Idalia)30日登陸佛州北部大彎(Big Bend)地區，並沿著墨西哥灣北上喬治亞州，部分機場關閉，而迪士尼樂園(Walt Disney World)和奧蘭多環球影城(Universal Orlando Resort)都照常營運。

伊達利亞登陸之前，坦帕國際機場(Tampa International Airport)29日就已預警性關閉，只處理進場的班機。

坦帕國際機場在「X平台」(前身為『推特』Twitter)發文寫道，「坦帕國際機場受伊達利亞颶風影響輕微，離場航班與正常營運將於31日清晨恢復。」

奧蘭多(Orlando)國際機場與傑克遜維爾(Jacksonville)國際機場維持正常營運，邁爾斯堡(Fort Myers)附近的佛羅里達西南(Southwest Florida)國際機場開放，但部分航班取消；旅客被告知分別查看所搭乘的航空公司，查閱班機起降與改票退費詳情。

即使颶風來襲，位州佛州的迪士尼樂園29日也沒有停業，照常開放。仍有遊客頂風雨繼續...
即使颶風來襲，位州佛州的迪士尼樂園29日也沒有停業，照常開放。仍有遊客頂風雨繼續遊園。(美聯社)

佛州迪士尼樂園29日下午公告正常營運，但也接受購買特定日期入場券的旅客，可基於惡劣天候影響免費退票。

迪士尼樂園表示，部分設施30日暫停運轉，包括水樂園颱風湖(Typhoon Lagoon)、Winter Summerland迷你高爾夫，以及幻想曲花園(Fantasia Gardens)。

迪士尼樂園通知住在園區內或預定於風災期間前來的旅客，若選擇延長住宿到31日，房價將會有優惠。

園方表示，8月28日到9月5日的門票取消與更改手續費全免，另針對受風災影響撤離的佛州居民和緊急救難人員於8月29日到31日期間提供房價50%的折扣。

奧蘭多環球影城30日正常營業，惟不得提前入園，好讓園方做足防災準備，環球影城周邊酒店則全部正常營運。

樂園 迪士尼 佛州

上一則

颶風襲佛州／德桑提斯放下選舉防災 官邸百年老樹被吹斷

下一則

颶風襲佛州／墨灣水溫高 伊達利亞1個晚上威力變4級

延伸閱讀

颶風伊達利亞襲佛州 30萬戶停電至少2死 有人「游出」窗戶逃難

颶風伊達利亞襲佛州 30萬戶停電至少2死 有人「游出」窗戶逃難
「I」字母開頭風暴都致命 颶風+超級藍月恐加劇洪患

「I」字母開頭風暴都致命 颶風+超級藍月恐加劇洪患
圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州
危險大型颶風 周三登陸佛州灣區 多郡發撤離令

危險大型颶風 周三登陸佛州灣區 多郡發撤離令

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出