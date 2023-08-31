颶風襲佛州／環球影城不休園 迪士尼更改門票免手續費

即使颶風來襲，位州佛州的迪士尼樂園29日也沒有停業，照常開放。有一家人著風雨繼續遊園。(美聯社)

颶風伊達利亞(Idalia)30日登陸佛州 北部大彎(Big Bend)地區，並沿著墨西哥灣北上喬治亞州，部分機場關閉，而迪士尼樂園 (Walt Disney World)和奧蘭多環球影城(Universal Orlando Resort)都照常營運。

伊達利亞登陸之前，坦帕國際機場(Tampa International Airport)29日就已預警性關閉，只處理進場的班機。

坦帕國際機場在「X平台」(前身為『推特』Twitter)發文寫道，「坦帕國際機場受伊達利亞颶風影響輕微，離場航班與正常營運將於31日清晨恢復。」

奧蘭多(Orlando)國際機場與傑克遜維爾(Jacksonville)國際機場維持正常營運，邁爾斯堡(Fort Myers)附近的佛羅里達西南(Southwest Florida)國際機場開放，但部分航班取消；旅客被告知分別查看所搭乘的航空公司，查閱班機起降與改票退費詳情。

即使颶風來襲，位州佛州的迪士尼樂園29日也沒有停業，照常開放。仍有遊客頂風雨繼續遊園。(美聯社)

佛州迪士尼樂園29日下午公告正常營運，但也接受購買特定日期入場券的旅客，可基於惡劣天候影響免費退票。

迪士尼樂園表示，部分設施30日暫停運轉，包括水樂園颱風湖(Typhoon Lagoon)、Winter Summerland迷你高爾夫，以及幻想曲花園(Fantasia Gardens)。

迪士尼樂園通知住在園區內或預定於風災期間前來的旅客，若選擇延長住宿到31日，房價將會有優惠。

園方表示，8月28日到9月5日的門票取消與更改手續費全免，另針對受風災影響撤離的佛州居民和緊急救難人員於8月29日到31日期間提供房價50%的折扣。

奧蘭多環球影城30日正常營業，惟不得提前入園，好讓園方做足防災準備，環球影城周邊酒店則全部正常營運。