北卡槍案／老家親戚稱兇嫌精神正常、父母去世時沒回中國奔喪

28日被教堂山北卡大學博士生齊太磊開槍殺害的人，獲證實是他的指導老師嚴資杰副教授。師生們29日紛前往案發地點獻花紀念。(美聯社)

在教堂山北卡大學攻讀博士學位的留學生齊太磊 (Tailei Qi)，涉嫌於28日槍殺他的導師嚴資杰(Zijie Yan)的消息傳到中國齊太磊的老家河南 省新鄉市封丘縣居廂鄉大沙村，他的王姓叔叔表示，「在他大學畢業後聽他的父母說，他跟著導師去了美國，之後就再也沒有見過。前些年他父母得病去世時，他弟弟回來了，但他沒有回來」。

王先生說，在他看來，齊太磊「沒有精神疾病，很正常」，對於發生這樣的事，村裡人都感到很驚訝。

據成都商報紅星新聞報導，齊太磊在2009年以603分報考天津大學未被錄取，選擇在濮陽一所高中復讀。其父親在受訪時曾講述過兒子的這段經歷，「家裡比較窮，考慮到去那所中學可免學雜費，所以暑假過完，就讓他(齊太磊)一個人掂著包去濮陽復讀。由於路費太貴，我們沒人去送他。」

涉嫌於28日槍殺導師嚴資杰的中國留美博士生齊太磊，父母已雙亡，鄉親指他父母過世時，他未曾回家奔喪。(美聯社)

報導說，在2010年封丘縣的高考理科成績中，齊太磊兄弟倆以同樣的分數排名第四。齊太磊被武漢大學物理系錄取。

報導引述王先生說，齊太磊的父母都已去世。但他們去世時齊太磊都沒有回來，只有他弟弟回來了。至於齊太磊所稱的「當時跟隨去美國的導師」是否為此次的被害者嚴資杰，暫不清楚。

「他小時候不淘氣，父母在村裡人緣很好。」王先生表示，這對夫妻病情加重後，當時被列為了貧困戶，生前都有低收入 者生活保障。

報導說，齊太磊在一些美食圖片間的帖文中，多次提到自己在科研工作中的「掙扎」。

2022年7月，他開始抱怨人們總是「注意工作時間」，寫道「我認為我是在向老闆展示我在工作，而不是興趣驅動，這貶低了我工作的意義。這太噁心了。自尊阻止我工作。」2023年5月，他寫道：「對於一個博士生來說，每天關注工作時間實在是太幼稚了……我知道很多人都想讓我向他們展示：在工作、一直在工作。但是，不行……那根本就不是人。」

齊太磊在社交平台上發出的最後一條貼文停留在8月1日。他發問：「你是如何找到博士後職位的？」他還提了另一個問題：「什麼是真理？」