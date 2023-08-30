好諷刺…芝加哥2記者街頭報導劫案 下秒遭持槍搶劫

儘管芝加哥警局安排更多的警察上街巡邏，卻仍無法有效阻止搶劫案頻繁發生。(芝加哥市警局提供)

芝加哥 竊盜搶劫案頻發，甚至在街頭連線報導搶劫案的媒體記者也難逃一「劫」。兩名電視台記者及攝影，28日清晨正在芝市北區威克公園(Wicker Park)街區報導當地持續發生搶劫案時，突然有一輛黑色休旅 車與一輛灰色轎車在他們旁邊停下，三名嫌犯持槍搶走記者的財物後逃逸。

芝加哥警局表示，28日清晨4時30分左右，一名Univision的記者與一名攝影記者，在北密爾瓦基大道(North Milwaukee Ave.)1200號街區，準備實景拍攝報導頻發搶案時，三名戴著滑雪 面罩、手持槍枝的男性從突然停在記者身旁的車輛上下來，接著要脅兩人交出財物，並劫走大批包括攝影器材等物品逃逸。

Univision的新聞副總裁哥迪內斯(Luis Godinez)證實了上述搶案，他表示，兩名被搶的男員工是該電視台的員工，儘管損失財物，但所幸兩人沒有受傷，芝加哥第五區警探部門正在調查該案。

被搶的記者之後向其他媒體表示，他當時跟攝影師正準備拍攝一系列關於該地區近年頻頻發生武裝搶劫的實景影片，結果竟然馬上成為受害者之一，「真的很諷刺」。

不願透露姓名的受害記者說，「做為記者，沒有人想變成報導故事中的人物」，他說，不會因為此次遭遇而停止報導類似案件，「我們更應繼續做這些報導，向有關當局施加壓力，防止更多人受害」。

警方說，就在兩名記者被搶前的幾個小時，一名婦女在27日晚間10時15分左右，也在同一街區被劫走車輛，警方稱，有三名男子走近該名女性，其中一人持槍要求她交出車鑰匙，然後另外兩名男子拿著車鑰匙開走該名婦女的白色休旅車逃逸。