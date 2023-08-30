北卡槍案／齊太磊被控一級謀殺 凶槍仍未找到

槍殺助理教授的教堂山北卡大學博士生齊太磊(中)29日過堂，他被警方控告一級謀殺和校園持槍兩項重罪。（美聯社）

教堂山北卡 羅來納大學博士生齊太磊 (Tailei Qi)涉嫌在28日下午持槍進入北卡大學科學大樓實驗室，槍殺指導老師、同校應用物理科學系副教授嚴資杰(Zijie Yan)，29日首次出庭；他被控犯下一級謀殺罪及非法持槍進入校園兩項罪名，最高可判處死刑；法官裁定不得交保。

不得交保 檢方：不會尋求判死刑

但地區檢察官尼曼(Jeff Nieman)表示，他的競選承諾之一是反對死刑，所以他的辦公室不會求處齊太磊死刑。北卡大學警察局長詹姆斯(Brian James)29日在記者會中表示，警方尚未找到齊太磊作案用的9mm手槍；警方也未公布齊太磊是否合法取得槍枝及擊發了幾顆子彈。

現年34歲的齊太磊是中國公民，擁有路易斯安納州立大學碩士學位。據2015年新聞網站nny360.com報導，他在中國武漢華中科技大學獲得學士和碩士學位。

北卡州橘郡(Orange County)高等法院法官雪莉‧穆雷爾(Sherri Murrell)29日下令不得保釋，一名翻譯以中文向齊太磊解釋了法庭上發生的事情。下次出庭安排在9月18日。

中國留學生齊太磊(中)在槍殺老師後被捕，29日在法庭上過堂，法官裁決不准交保。（美聯社）

本周是北卡大學秋季開學第一周，這次槍擊 案導致校園封鎖約三小時。詹姆斯表示，警方在案發數分鐘內趕至槍擊現場，但齊太磊已離開。警方在案發一個半小時後，於下午2時30分左右在齊太磊位於威廉圓環(Williams Circle)住處將他逮捕；齊太磊的車停在校園內，他以步行回家。下午4時14分，學校結束封鎖。

警方沒有透露齊太磊的殺人動機，但確認齊太磊與嚴資杰彼此認識。當地媒體WRAL指稱，齊太磊自2022年1月加入嚴資杰的研究小組，研究方向包括機器學習、光物質相互作用和光譜分析等。

同學談兇嫌：安靜、英語溝通有些困難

曾與齊太磊一起開展研究項目的北卡大學研究生史考特(Ayden Scott)接受WRAL採訪時表示，「從來沒有想到他會是做出這種事情的人。他總是很安靜。每次他跟我說話時，看起來都很好。我在網路報導中看到他照片時，非常震驚。」

史考特還表示，齊太磊與他之間的互動並不魯莽，但齊在溝通和說出清晰英語方面有些困難；「我猜他可能在這裡沒有很好的人際網絡。」