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裴洛西訪台、氣球事件後…美中溝通新機制 關係趨緩

編譯中心／綜合報導
商務部長雷蒙多(右)與美國駐中國大使伯恩斯(左)28日在北京，與中國商務部長王文濤舉行談判。(美聯社)
商務部長雷蒙多(右)與美國駐中國大使伯恩斯(左)28日在北京，與中國商務部長王文濤舉行談判。(美聯社)

商務部長雷蒙多訪中，建立雙邊關於出口管制訊息交流新機制和經貿問題工作小組，朝向雙方化解緊張關係邁進一步。

紐約時報報導，關於貿易、技術和其他經濟問題的雙邊談判，曾是美中之間的常態，但這些討論近年來已受阻。一年前，中國叫停了八個雙邊討論小組，以報復時任眾院議長裴洛西訪問台灣。今年初中國間諜氣球飛越美國，然後在大西洋上空被擊落，這加深了中美之間的分歧，並導致國務卿布林肯最初取消了北京之行。但隨著兩國經濟相互聯繫，兩國關係已開始解凍，並為恢復外交接觸打開了大門。

在公開談話中，雖然雷蒙多強調涉及國家安全時絕不讓步，但重申美中雙邊貿易絕大多數不涉及國家安全問題，美中貿易99%與出口管制無關。這段話硬中有軟，應是雷蒙多此行和中國交手的基本態度。中國美國商會會長哈特也對雙邊會談表示歡迎。他說，今年夏天中方官員的方向發生了變化，舉行討論的意願增強，「過去我參加的每次會議，前五分鐘都是『一切都是美國的錯』，現在肯定已經緩和了，政府官員了解美中貿易的重要性」。

雷蒙多宣布訪中前一天，美國將27家中國企業機構從「未經核實清單」移除，放寬這些機構採購美國科技限制。美方對管制高科技態度雖未變，但雙方能繼續談，至少避免誤解和情勢升高。

雷蒙多說，行前獲拜登總統指示，雙方要溝通以避免衝突。雷蒙多此行，顯然為今年稍後美國總統拜登和中國國家主席習近平可能的會面打下基礎。

雷蒙多 拜登 眾院

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