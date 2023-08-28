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麥卡錫稱眾院對拜登「彈劾調查」勢在必行 參院料不會通過

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍眾院議長麥卡錫27日表示，9月中旬國會開議後，啟動彈劾拜登總統的調查，勢在必行。(路透)
共和黨籍眾院議長麥卡錫27日表示，9月中旬國會開議後，啟動彈劾拜登總統的調查，勢在必行。(路透)

國會暑期休會即將結束，共和黨籍國會議員積極爭取新會期能擴大調查權，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)27日接受福斯新聞網(Fox News)晨間節目訪問時說，對拜登總統啟動彈劾調查的機率已經升高，並形容是「向前邁進時順理成章的一步」。

麥卡錫在「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)節目中說：「如果查看我們已經搜集到的所有訊息，就會了解這是向前邁進時順理成章的一步，啟動彈劾調查已經勢在必行。」他說，彈劾調查讓國會依法動用最高權限，追查任何有必要釐清的訊息。

截至目前為止，麥卡錫被媒體問到是否對彈劾拜登交付投票、彈劾案是否有具體時間表等問題，向來避免給予具體回應。美聯社報導，某些共和黨籍眾議員非常希望以拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)的商業問題做為抨擊拜登的焦點，不過並沒有任何證據顯示拜登個人涉及任何過錯。

共和黨籍眾院議長麥卡錫27日表示，9月中旬國會開議後，啟動彈劾拜登總統的調查，勢...
共和黨籍眾院議長麥卡錫27日表示，9月中旬國會開議後，啟動彈劾拜登總統的調查，勢在必行。(路透)

由於民主黨在參院擁有些微多數，共和黨居多數的眾院即使通過彈劾拜登，彈劾案送入參院之後也不會過關。

麥卡錫27日受訪時說，通過短期支出法案可讓政府到9月底之前都有預算可用，如此一來就能確保針對杭特‧拜登的調查行動得以繼續進行。不過，某些保守派人士擔心，麥卡錫若與參院民主黨團取得兩黨預算協議，結果恐怕無法讓預算得到大幅刪減。

臨時開支法案(stopgap spending bill)的通過，能為研議長期預算協議爭取更多時間。

新的預算年度將於10月1日開始，預算支出協議必須在10月1日前通過，否則某些聯邦機關將被迫關門。

杭特‧拜登 彈劾 預算

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