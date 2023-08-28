我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

不滿「里奇蒙北部富人」成保守派愛歌 原唱：別當政治武器

記者胡玉立／綜合報導
奧利弗‧安東尼8月間在北卡表演，他著名的歌曲「里奇蒙北部的富人」受到保守派人士歡迎。 （美聯社）
奧利弗‧安東尼8月間在北卡表演，他著名的歌曲「里奇蒙北部的富人」受到保守派人士歡迎。 （美聯社）

23日在密爾瓦基舉行的共和黨總統大選候選人首次辯論會，福斯新聞主持人播放歌曲「里奇蒙北部的富人」(Rich Men North of Richmond)，並以此向候選人發問；這首歌似乎成了保守右派打擊左派的武器。

影音來源：radiowv

面對各方熱議，作詞者兼歌手奧利弗‧安東尼(Oliver Anthony)日前跳出來「打臉」共和黨說，他只是寫了「關於那些人的那首歌」，也「厭倦了左翼和右翼將他的音樂武器化」。

之前一直默默無聞的安東尼，8月將「里奇蒙北部的富人」放上YouTube後，立刻登上告示牌排行榜單曲第一名，也引來保守派人士的熱烈歡迎，有人說此曲真實表達美國勞工階級生活，堪稱「保守派國歌」。

23日共和黨總統辯論一開始，即播放連串顯示國人哀嘆拜登總統領導下的生活，也包括這首歌部分片段；只見安東尼手裡拿著吉他唱著：「這些里奇蒙北部的富人／上帝知道他們都只想擁有完全的控制權。」主持人藉這首歌提問，第一個回答的佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)解釋了為何此曲引起共鳴。

家住維吉尼州的安東尼錄製影片25日放上YouTube反駁道，「看那場總統辯論很有意思，我寫的那首歌正是關於那些人。」看到候選人被迫在台上聽他的歌曲，讓他「開懷大笑」。但他也說： 「這首歌與拜登無關，它比拜登大得多。」

奧利弗‧安東尼8月間在北卡表演，他著名的歌曲「里奇蒙北部的富人」受到保守派人士歡...
奧利弗‧安東尼8月間在北卡表演，他著名的歌曲「里奇蒙北部的富人」受到保守派人士歡迎。 （美聯社）

安東尼表示他厭倦左翼和右翼將他的音樂武器化；「看到保守派新聞裡的人們試圖認同我，好像我是他們的一員，讓我很惱火」，他說，「右派試圖將我描述為他們中的一員，左派試圖抹黑我」。

不過，政治新聞網站Politico報導，安東尼起初似乎歡迎保守派關注；他授權福斯新聞在辯論中使用他的歌曲內容，還接受福斯新聞網採訪，說自己寫這首歌的動力出於自身掙扎，並認為別人也有同樣的掙扎。

拜登 共和黨 YouTube

上一則

卡債增、竊案多…零售業者：消費者壓力上升

下一則

梅根將重返社媒 1則貼文估計可賺百萬元

延伸閱讀

「我有一個夢」演說60年 拜登：續朝金恩博士夢想邁進

「我有一個夢」演說60年 拜登：續朝金恩博士夢想邁進
麥卡錫：對拜登彈劾調查是「之後自然步驟」

麥卡錫：對拜登彈劾調查是「之後自然步驟」
數千人華府紀念「金恩夢」…夢想尚未實現

數千人華府紀念「金恩夢」…夢想尚未實現
研究：川普與拜登「遠離中國」政策未見效 消費者先受苦

研究：川普與拜登「遠離中國」政策未見效 消費者先受苦

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌