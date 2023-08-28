不滿「里奇蒙北部富人」成保守派愛歌 原唱：別當政治武器

奧利弗‧安東尼8月間在北卡表演，他著名的歌曲「里奇蒙北部的富人」受到保守派人士歡迎。 （美聯社）

23日在密爾瓦基舉行的共和黨 總統大選候選人首次辯論會，福斯新聞主持人播放歌曲「里奇蒙北部的富人」(Rich Men North of Richmond)，並以此向候選人發問；這首歌似乎成了保守右派打擊左派的武器。

影音來源：radiowv

面對各方熱議，作詞者兼歌手奧利弗‧安東尼(Oliver Anthony)日前跳出來「打臉」共和黨說，他只是寫了「關於那些人的那首歌」，也「厭倦了左翼和右翼將他的音樂武器化」。

之前一直默默無聞的安東尼，8月將「里奇蒙北部的富人」放上YouTube 後，立刻登上告示牌排行榜單曲第一名，也引來保守派人士的熱烈歡迎，有人說此曲真實表達美國勞工階級生活，堪稱「保守派國歌」。

23日共和黨總統辯論一開始，即播放連串顯示國人哀嘆拜登 總統領導下的生活，也包括這首歌部分片段；只見安東尼手裡拿著吉他唱著：「這些里奇蒙北部的富人／上帝知道他們都只想擁有完全的控制權。」主持人藉這首歌提問，第一個回答的佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)解釋了為何此曲引起共鳴。

家住維吉尼州的安東尼錄製影片25日放上YouTube反駁道，「看那場總統辯論很有意思，我寫的那首歌正是關於那些人。」看到候選人被迫在台上聽他的歌曲，讓他「開懷大笑」。但他也說： 「這首歌與拜登無關，它比拜登大得多。」

奧利弗‧安東尼8月間在北卡表演，他著名的歌曲「里奇蒙北部的富人」受到保守派人士歡迎。 （美聯社）

安東尼表示他厭倦左翼和右翼將他的音樂武器化；「看到保守派新聞裡的人們試圖認同我，好像我是他們的一員，讓我很惱火」，他說，「右派試圖將我描述為他們中的一員，左派試圖抹黑我」。

不過，政治新聞網站Politico報導，安東尼起初似乎歡迎保守派關注；他授權福斯新聞在辯論中使用他的歌曲內容，還接受福斯新聞網採訪，說自己寫這首歌的動力出於自身掙扎，並認為別人也有同樣的掙扎。