梅根將重返社媒 1則貼文估計可賺百萬元

梅根。(美聯社)

好萊塢 盛傳，哈利 王子之妻、擁有「薩塞克斯公爵夫人」(Duchess of Sussex)封號的梅根 準備在社媒Instagram上重出江湖，專家估計，以她的影響力，每則貼文能賺進100萬美元。

「每日郵報」(Daily Mail)報導，梅根上次與夫婿哈利王子合有的帳號「薩塞克斯王室」(@sussexroyal)擁有940萬追隨者，只是在2020年隨著夫妻倆退出英國王室高階成員而關掉。

梅根與哈利王子合有的帳號「薩塞克斯王室」在2020年退出英國王室高階成員時已關掉。(美聯社)

據傳梅根這次復出只用「梅根」(@meghan)這個帳號名稱，以她最愛的粉紅牡丹花來裝襯；接近梅根團隊的消息人士證實這個消息說，「沒錯，正是她。可期待很快就有宣布。她要重出江湖了。」

每日郵報截圖上，梅根新帳號還沒發文，已逾10萬追隨者。消息人士27日透露，好萊塢人人都在談論這件事，她重出江湖迫在眉睫。梅根從不把自己希望返回Instagram這件事當成秘密。

梅根2018年嫁給哈利王子之前，個人Instagram追隨者有300多萬人，數萬粉絲都登錄她的生活風部落格「The Tig」。

社媒專家席佛(Eric Schiffer)表示，他不認為梅根重返Instagram有誰會驚訝，估計她的新帳號很快就會成為Instagram上最紅、粉絲最多的頻道；名流像卡戴珊(The Kardashians)家人隨便發則貼文，促銷某產品，就能進賺上百萬元；梅根沒道理不能類比。

梅根曾多次證實她當網紅賣服飾的力量，她使用的包包都銷售一空。