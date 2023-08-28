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21歲戀81歲 「花花公子」創辦人遺孀 坦承有戀父情結

編譯廖振堯／綜合27日電
海夫納夫妻2011年在好萊塢參加電影節開幕。(路透)
海夫納夫妻2011年在好萊塢參加電影節開幕。(路透)

海夫納(Hugh Hefner)1953年創辦「花花公子」，成為最暢銷的男性雜誌之一。海夫納2017年過世後，克里絲托(Crystal Hefner)的身分依然侷限於海夫納遺孀、前花花公子女郎，而她已在攻讀心理學博士，談到未來時希望能擺脫這些標籤，恢復自己的娘家姓(Harris)並被稱為哈里斯博士。

後悔做「假胸」 被海夫納禁止旅行

每日郵報報導，克里絲托曾當選花花公子2009年的12月小姐，也在2011年7月版封面拿下「美國公主」的封號。但現年37歲的她回憶這些事時做了個鬼臉，「我的假胸太大了，看起來就像個充氣娃娃。植入物只是道具，我感覺像穿著戲服。」

克里絲托寫了一本回憶錄，回憶與海夫納交往、結婚的十年時光，雖然她很愛海夫納，但書中不諱言地將他描述成自戀又有強烈控制欲的男人，像是精確規定應該塗什麼顏色的指甲油、禁止她旅行。

即使如此，克里絲托仍陪伴著海夫納到生命的最後一刻，在他健康狀況不佳時保護隱私。海夫納在床上自然離世時她就在床邊，事後半個月都處於驚愕而未離開宅邸。「海夫納一直都這麼老，好像他是不朽的」。

大學念心理系 如今想重拾學業

克里絲托21歲就讀心理學系時認識81歲的海夫納，當時她申請海夫納萬聖節派對的門票，希望能一窺各路名人風采，多年參加此派對的嘉賓包括布萊德彼特、李奧納多狄卡皮歐、小賈斯汀、川普等等。當克里絲托收到邀請時感到十分驚訝，那個晚上她便成為海夫納的情人，接著火速同居。

克里絲托當時放棄從事心理相關職業的想法，她認為自己的問題太多，不知道是否能幫助其他人，她指的是自己的破碎童年造成的戀父情結、扭曲的愛情之路。而現在沒了海夫納束縛，克里絲托重拾學業，目標為取得博士學位；感情方面則希望及時再婚、組成家庭，甚至已凍卵增加升格人母的機會。

布萊德彼特 隱私 萬聖節

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