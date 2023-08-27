酷熱打亂開學…愛阿華第摩因學區130輛校車僅5輛有冷氣

夏季進入尾聲，美國許多地區本周卻籠罩在熱浪底下，導致不少學校新學期才開學就宣布停課，或讓學生提早放學。各種手忙腳亂的狀況可以看出，許多學區 對於如何應變愈來愈頻繁的極端天候，根本缺乏準備。

在愛阿華州第摩因(Des Moines)，有校車司機頂著高溫 結束工作之後必須就醫。芝加哥則有老師接到指令把天花版頂燈關掉、拉上窗簾，好讓教室環境不至於過熱。還有行進樂隊老師在早上7時30分鍊習時就讓學生背著水袋，以防因為高溫而昏倒。

從中西部北邊到東南部的數百萬名美國人，最近都處於高溫、高濕度底下，新學年開學最初幾天因此面臨挑戰。教育 專家與家長都說，目前狀況剛好讓世人感覺到迫切性，學校必須對氣候變遷變得更有抵抗力。

全國教育協會(National Education Association)副執行主任凱倫‧懷特(Karen White)說：「我們不能讓學生、教師到三溫暖去，還期待他們能夠學習。」

懷特表示，氣候持續改變，氣溫逐漸升高，學校建築物要跟著現代化，否則等於讓學生身陷險境。

23日是第摩因學區開學日，但溫度超過華氏100度，創下歷史高溫紀錄。學區公關部主任羅德爾(Phil Roeder)說，公立學區總共有130輛校車，卻只有五輛有冷氣，許多學生放學搭校車回家路上非常痛苦。

羅德爾說，當天後來有15名校車司機出現熱衰竭，其中一人被送醫。