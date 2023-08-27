家長、學生出氣筒…老師開學壓力大 還有意識形態干預

新學年開始，老師在校園暴力頻傳，各州政府意識形態作祟，出手干預教學內容的形勢下，飽受精神壓力。圖為亞利桑納州的一小學教室。(美聯社)

新學年開始，國內校園暴力頻傳，老師動輒成為家長和學生的出氣筒，不少老師坦承害怕教書，除了有人身安全顧慮，各州因為政黨意識形態作祟，出手干預教學內容，也讓老師飽受精神壓力。

原本在馬里蘭州教書的強生(Tyler Johnson)制止兩位青少年學生打架，反被學生呼巴掌，他心灰意冷表示：「我沒有覺得被重視，也沒有得到讚賞。」於是改去華盛頓州東南部特許學校教書，並直言：「我認為學生和家長都忘了老師其實也有感情。」

哥倫比亞特區一位匿名資深女教師坦承：「我們害怕教書，害怕做好分內教學工作。」因為會莫名其妙遭家長暴力相向，她表示：「家長的言語和身體暴力愈來愈常見，我當了24年老師，從來沒有見過這種事。」

根據智庫蘭德公司(Rand Corp)調查顯示，26%教師擔心自己人身安全，國家教育 統計中心(NCES)調查發現，自疫情 以來，逾八成公立學校查覺學生們的「行為和社會情感發展與發育皆出現不良反應」。

水牛城紐約州立大學心理學教授尼可森(Amanda Nickerson)表示：「過去15年來，年輕人心理健康不斷惡化，自殺率持續上升。」並強調：「疫情絕對加劇相關問題，因為在疫情期間，家暴 事件發生率增加。」

蘭德公司調查顯示，儘管校園暴力行為越來越普遍，但全國教育工作者報告稱，和2022年和2021年相比，今年幸福感略有提高，但教師的幸福感仍比其他在職成年人低，不過有逾四分之三老師表示，還有動力續任教職，因為自認可以改善學生生活。

與此同時，各州因為政黨意識形態，對於性別和種族等教育方針，制定標準不一，讓教師上課時，面臨極大審查壓力，賓州大學教育研究所教授齊默爾曼(Jonathan Zimmerman)模稜兩可的教育禁令，讓老師無所適從。